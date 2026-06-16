Ранее мы писали, что Укрзализныця с 28 июня вводит обновленный летний график движения поездов. Продажа билетов на обновленное расписание уже стартовала.
В летнем графике появится 12 новых рейсов, три поезда ускорят движение, четыре маршрута продлят до горных населенных пунктов, а восемь поездов, ранее курсировавших через день, станут ежедневными. Одним из главных изменений станет продление маршрута флагманского поезда № 1 «Єдність».
С 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков — Рахов вместо Харьков — Ворохта. Его протяженность будет составлять 1325 км, что сделает его самым длинным маршрутом среди флагманских поездов страны. В составе поезда останутся женский и детский вагоны.