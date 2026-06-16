С каким билетом могут не пустить в поезд — разъяснение Укрзализныци Сегодня 17:23 — Личные финансы

С каким билетом могут не пустить в поезд — разъяснение Укрзализныци

Из-за летнего ажиотажа на билеты украинцы нередко покупают посадочные талоны на родственников. Но с билетом на другое имя вас могут не пустить в поезд.

В «Укрзализныце» сообщили в соцсети Threads , передает Новости.LIVE.

Пример

К перевозчику обратилась женщина, которая поинтересовалась, пустят ли ее в поезд, если она случайно оформила два билета на свою маму.

Девушка добавила, что если сдаст один из посадочных талонов, из-за бешеного спроса приобрести новый не сможет.

«Ехать должны мы вдвоем, так какие шансы, что меня впустят в поезд? Считается ли мой билет недействительным? (Фамилии у нас одинаковые)», — спросила пассажирка.

В Укрзализныце ответили

Проводник не имеет права пускать в поезд пассажира, если билет был приобретен на имя другого человека, даже самого родного.

Перевозчик порекомендовал пассажирке оформить автовыкуп на верное имя и фамилию, затем вернуть один билет, приобретенный на ее маму.

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Ранее мы писали , что Укрзализныця с 28 июня вводит обновленный летний график движения поездов. Продажа билетов на обновленное расписание уже стартовала.

В летнем графике появится 12 новых рейсов, три поезда ускорят движение, четыре маршрута продлят до горных населенных пунктов, а восемь поездов, ранее курсировавших через день, станут ежедневными. Одним из главных изменений станет продление маршрута флагманского поезда № 1 «Єдність».

С 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков — Рахов вместо Харьков — Ворохта. Его протяженность будет составлять 1325 км, что сделает его самым длинным маршрутом среди флагманских поездов страны. В составе поезда останутся женский и детский вагоны.

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