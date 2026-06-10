Укрзализныця меняет график с 28 июня — что нового Сегодня 13:49

Путешествие поездом Укрзализныци

Укрзализныця с 28 июня вводит обновленный летний график движения поездов. Продажа билетов на обновленное расписание уже стартовала.

Рассказываем, как изменились графики и ежедневный режим курсирования.

Больше поездов в Карпаты и новые маршруты

В летнем графике появится 12 новых рейсов, три поезда ускорят движение, четыре маршрута продлят в горные населенные пункты, а восемь поездов, ранее курсировавших через день, станут ежедневными.

Одним из главных изменений станет продление маршрута флагманского поезда №½ «Единство». С 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков — Рахов вместо Харьков — Ворохта. Его протяженность будет составлять 1325 км, что сделает его самым длинным маршрутом среди флагманских поездов страны. В составе поезда останутся женский и детский вагоны.

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Также ежедневно будет курсировать поезд № 55/56 Киев — Рахов. Это позволит увеличить количество мест на одном из самых популярных направлений летнего отдыха для пассажиров из Винницы, Хмельницкого, Тернополя и других городов.

До станции Ясиня продлят маршруты поездов № 137/138 Киев — Ясиня и № 142/141 Чернигов — Ясиня, ранее завершавшие маршрут в Ивано-Франковске.

Среди новых рейсов — ночной экспресс № 83/84 Днепр — Мукачево, дневной поезд № 153/154 Днепр — Одесса, поезд № 157/158 Киев — Ивано-Франковск, № 210/209 Николаев — Ивано-Франковск, а также № 229/230 Харьков — Кременчуг.

Часть поездов станет быстрее

Изменения коснутся и времени в пути. В частности, будет скорее курсировать поезд «Сакура» между Киевом и Ужгородом. Он отправляется из столицы в 23:28 вместо 17:41, а в обратном направлении будет прибывать в Киев в 06:09 вместо 09:58.

Кроме того, поезд № 113/114 Харьков-Ужгород будет курсировать через день вместо отдельных дат, что улучшит сообщение Харькова и Полтавы с западными регионами. В то же время маршрут поезда № 45/46 Харьков — Ужгород изменят через Подолье, благодаря чему жители Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей получат более удобное сообщение с Закарпатьем.

«Вагонов у нас больше, к сожалению, не стало, но мы плодотворно поработали несколько месяцев, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся. Именно это сделало возможным новый летний график», — отметили в Укрзализныце.

В компании добавляют, что новые рейсы будут поступать в продажу постепенно, поэтому часть билетов станет доступна в течение ближайших одного-двух дней.

серьезным дефицитом вагонов, что повлияет на доступность билетов. Количество исправных вагонов сокращается из-за последствий войны, повреждения инфраструктуры и износа парка, а спрос на летний сезон, наоборот, растет. Поэтому на популярных маршрутах могут быть высокие нагрузки и дефицит мест в пиковые даты. Ранее мы сообщали , что украинская железная дорога входит в летний период сКоличество исправных вагонов сокращается из-за последствий войны, повреждения инфраструктуры и износа парка, а спрос на летний сезон, наоборот, растет. Поэтому на популярных маршрутах могут быть высокие нагрузки и

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