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Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового

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Подорож потягом Укрзалізниці
Подорож потягом Укрзалізниці
Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував.
Розповідаємо, як змінилися графіки та щоденний режим курсування.

Більше поїздів до Карпат і нові маршрути

Загалом у літньому графіку з’явиться 12 нових рейсів, три поїзди пришвидшать рух, чотири маршрути продовжать до гірських населених пунктів, а вісім поїздів, які раніше курсували через день, стануть щоденними.
Однією з головних змін стане продовження маршруту флагманського поїзда №½ «Єдність». Із 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків — Рахів замість Харків — Ворохта. Його протяжність становитиме 1325 км, що зробить його найдовшим маршрутом серед флагманських поїздів країни. У складі потяга залишаться жіночий та дитячий вагони.
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Також щоденно курсуватиме поїзд № 55/56 Київ — Рахів. Це дозволить збільшити кількість місць на одному з найпопулярніших напрямків літнього відпочинку для пасажирів із Вінниці, Хмельницького, Тернополя та інших міст.
До станції Ясіня подовжать маршрути поїздів № 137/138 Київ — Ясіня та № 142/141 Чернігів — Ясіня, які раніше завершували маршрут в Івано-Франківську.
Серед нових рейсів — нічний експрес № 83/84 Дніпро — Мукачево, денний поїзд № 153/154 Дніпро — Одеса, поїзд № 157/158 Київ — Івано-Франківськ, № 210/209 Миколаїв — Івано-Франківськ, а також № 229/230 Харків — Кременчук.

Частина поїздів стане швидшою

Зміни торкнуться і часу в дорозі. Зокрема, швидше курсуватиме поїзд «Сакура» між Києвом та Ужгородом. Він відправлятиметься зі столиці о 23:28 замість 17:41, а у зворотному напрямку прибуватиме до Києва о 06:09 замість 09:58.
Крім того, поїзд № 113/114 Харків — Ужгород курсуватиме через день замість окремих дат, що покращить сполучення Харкова та Полтави із західними регіонами. Водночас маршрут поїзда № 45/46 Харків — Ужгород змінять через Поділля, завдяки чому жителі Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей отримають зручніше сполучення із Закарпаттям.
«Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно використати те, що маємо. Саме це зробило можливим новий літній графік», — зазначили в Укрзалізниці.
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У компанії додають, що нові рейси надходитимуть у продаж поступово, тому частина квитків стане доступною протягом найближчих одного-двох днів.
Раніше ми повідомляли, що українська залізниця входить у літній період із серйозним дефіцитом вагонів, що вплине на доступність квитків. Кількість справних вагонів скорочується через наслідки війни, пошкодження інфраструктури та зношеність парку, а попит на літній сезон, навпаки, зростає. Тому на популярних маршрутах може бути високе навантаження та дефіцит місць у пікові дати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяПродаж квитківПодорожі
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