0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пожить на вилле в Тоскане бесплатно — каковы условия

Личные финансы
5
Пожить на вилле в Тоскане бесплатно — каковы условия
Пожить на вилле в Тоскане бесплатно — каковы условия
Тоскана остается одним из самых популярных направлений для тех, кто мечтает о настоящем итальянском опыте. Регион известен своими увлекательными ландшафтами, огромными виноградниками, средневековыми деревнями и поразительным культурным наследием.
А вот желающие временно проживать в Тоскане в Италии могут воспользоваться бесплатным проживанием в исторических виллах и недвижимости по программам «хаус-ситтинга».
Об этом пишет издание cotidianul.

Что взамен

В обмен на обслуживание и присмотр за домами участники могут жить в одном из самых красивых регионов Италии бесплатно.
Мечта о жизни в Тоскане, одном из самых ценных регионов Италии может стать реальностью без арендной платы для тех, кто готов взять на себя определенную ответственность. Все более популярная программа предлагает возможность бесплатно проживать в исторических виллах и недвижимости в этом районе в обмен на управление и присмотр за ними, пишет Урбан.
Инициатива направлена ​​на людей, которые могут ухаживать за домами, пока владельцы отсутствуют. Во многих случаях бенефициары получают бесплатное жилье в виллах, расположенных в живописных районах Тосканы, с обязательством содержать имущество, ухаживать за садом, домашними животными или выполнять небольшие административные задания. Эта концепция известна в мире как «уход за домом» и получает все большее распространение в Европе.

Чем известен регион

В последние годы местные власти запустили несколько программ, направленных на борьбу с депопуляцией и за привлечение новых жителей, включая схемы финансовой поддержки для покупки жилья или переезда в сельскую местность.
В отличие от известных программ, которые предлагают дома по символическим ценам в евро, возможность бесплатного проживания в вилле не требует больших инвестиций в ремонт или покупку.
Читайте также
Однако заинтересованные лица должны продемонстрировать серьезность, доступность и способность управлять недвижимостью в течение согласованного с владельцами периода.
Для многих участников этот опыт — это не только возможность сэкономить деньги, но и шанс пожить некоторое время в тосканской обстановке, подальше от суеты больших городов. В то же время владельцы получают выгоду от присмотра за домами и их обслуживания в их отсутствие.
Читайте также
Интерес к таким программам растет на фоне популярности удаленной работы и желания все больше людей почувствовать другой образ жизни без высоких затрат, связанных с постоянным переездом в такой эксклюзивный регион, как Тоскана.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что Италия ищет волонтеров для проживания в Альпах. В 2026 году небольшая группа волонтеров получит противоположное предложение: бесплатное проживание, бесплатное питание и стипендию в размере 400 евро на проживание на высоте около 2300 метров, пока ученые будут отслеживать реакцию их организма.
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияИталия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems