Пожить на вилле в Тоскане бесплатно — каковы условия Сегодня 18:00 — Личные финансы

Пожить на вилле в Тоскане бесплатно — каковы условия

Тоскана остается одним из самых популярных направлений для тех, кто мечтает о настоящем итальянском опыте. Регион известен своими увлекательными ландшафтами, огромными виноградниками, средневековыми деревнями и поразительным культурным наследием.

А вот желающие временно проживать в Тоскане в Италии могут воспользоваться бесплатным проживанием в исторических виллах и недвижимости по программам «хаус-ситтинга».

Об этом пишет издание cotidianul

Что взамен

В обмен на обслуживание и присмотр за домами участники могут жить в одном из самых красивых регионов Италии бесплатно.

Мечта о жизни в Тоскане, одном из самых ценных регионов Италии может стать реальностью без арендной платы для тех, кто готов взять на себя определенную ответственность. Все более популярная программа предлагает возможность бесплатно проживать в исторических виллах и недвижимости в этом районе в обмен на управление и присмотр за ними, пишет Урбан.

Инициатива направлена ​​на людей, которые могут ухаживать за домами, пока владельцы отсутствуют. Во многих случаях бенефициары получают бесплатное жилье в виллах, расположенных в живописных районах Тосканы, с обязательством содержать имущество, ухаживать за садом, домашними животными или выполнять небольшие административные задания. Эта концепция известна в мире как «уход за домом» и получает все большее распространение в Европе.

Чем известен регион

В последние годы местные власти запустили несколько программ, направленных на борьбу с депопуляцией и за привлечение новых жителей, включая схемы финансовой поддержки для покупки жилья или переезда в сельскую местность.

В отличие от известных программ, которые предлагают дома по символическим ценам в евро, возможность бесплатного проживания в вилле не требует больших инвестиций в ремонт или покупку.

Читайте также Италия ищет волонтеров для проживания в Альпах

Однако заинтересованные лица должны продемонстрировать серьезность, доступность и способность управлять недвижимостью в течение согласованного с владельцами периода.

Для многих участников этот опыт — это не только возможность сэкономить деньги, но и шанс пожить некоторое время в тосканской обстановке, подальше от суеты больших городов. В то же время владельцы получают выгоду от присмотра за домами и их обслуживания в их отсутствие.

Читайте также Италия станет страной с наибольшим долгом в еврозоне Reuters

Интерес к таким программам растет на фоне популярности удаленной работы и желания все больше людей почувствовать другой образ жизни без высоких затрат, связанных с постоянным переездом в такой эксклюзивный регион, как Тоскана.

в размере 400 евро на проживание на высоте около 2300 метров, пока ученые будут отслеживать реакцию их организма. Ранее Finance.ua писал , что Италия ищет волонтеров для проживания в Альпах. В 2026 году небольшая группа волонтеров получит противоположное предложение: бесплатное проживание, бесплатное питание и стипендиюевро на проживание на высоте около 2300 метров, пока ученые будут отслеживать реакцию их организма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.