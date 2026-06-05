ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank упростил открытие счетов для бизнеса: онлайн, с любого устройства и бесплатно Сегодня 14:45

Sense Bank упростил открытие счетов для бизнеса: онлайн, с любого устройства и бесплатно

Sense Bank расширил возможности дистанционного открытия счетов для юридических лиц. Теперь подать заявку можно не только с компьютера, но и со смартфона или планшета — в любое время и из любой точки мира. Процесс адаптирован для комфортного использования на разных типах устройств.

Открывая счет онлайн в Sense Bank, клиенты получают:

Бесплатное открытие счета и 0 грн за пакет обслуживания в течение первых 3 месяцев;

Счета в национальной и иностранных валютах в соответствии с потребностями бизнеса;

Бесплатное подключение к клиент-банку и приложению Sense SuperApp сразу после открытия счета;

Бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карт к счету;

Бесплатное перечисление заработной платы;

Выгодные условия по валютным операциям для компаний, работающих с иностранными контрагентами.

Воспользоваться сервисом дистанционного открытия счета может представитель юридического лица, который:

указан руководителем в сведениях ЕГР;

имеет ID-карту или заграничный паспорт в приложении «Дія»;

обладает цифровой электронной подписью.

Подать заявку на открытие счета можно через веб-платформу на сайте Sense Bank в браузере на компьютере, смартфоне или планшете.

Пошаговая инструкция по открытию счета доступна по ссылке.

Sense Bank продолжает развивать цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса, упрощая доступ юридических лиц к банковским услугам.

Сенс Банк По материалам:

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