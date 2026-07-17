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В приложении Резерв+ появилась новая возможность

Личные финансы
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В приложении Резерв+ появилась новая возможность
В приложении Резерв+ появилась новая возможность
Минобороны упростило вступление в армию: новые контракты теперь доступны через Резерв+.
Об этом пишет Минобороны.
В приложении Резерв+ появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины.
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Военнообязанные могут выбрать направление службы, посмотреть доступные вакансии и сообщить рекрутеру о желании заключить контракт с определенным сроком службы.
Новые контракты предусматривают четкие сроки службы и гарантированное право на отсрочку после их завершения.

В Резерв+ доступны три типа контрактов

  • пехотно-штурмовой (14 месяцев для гражданских, 10 месяцев для действующих военных),
  • боевой (24 месяца)
  • базовый (24 месяца).

Что после окончания контракта

После завершения контракта военнослужащие получают право на отсрочку от мобилизации. Базовый срок составляет шесть месяцев, а для участников боевых действий и военных с опытом службы предусмотрены дополнительные гарантии.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку, нужно зайти в раздел «Вакансии», выбрать соответствующую должность, отметить желание заключить новый контракт и отправить отклик.
После этого рекрутер свяжется с кандидатом на собеседование, а в случае положительного решения контракт подписывают оффлайн.
В Министерстве обороны сообщили, что пользователи Резерв+ уже подали более 2 тысяч заявок с отметкой о желании заключить новый контракт. Также действующие военнослужащие могут оформить новый контракт через приложение Армия+.
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Новые контракты — часть комплексной трансформации сил обороны Украины, которая предусматривает переход к четким и понятным правилам службы для каждого защитника и защитницы. Подробнее о трансформации — на сайте.
Ранее мы писали, что для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, действуют дополнительные требования при оформлении загранпаспорта. Вместе с пакетом документов необходимо подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».
Оформление загранпаспорта для граждан Украины с 14 лет предусматривает личную подачу заявления-анкеты. Ее формирует консул в присутствии заявителя, после чего документ следует проверить и подписать.
По материалам:
Finance.ua
АрмияРезерв+
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