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В приложении Резерв+ появилась новая возможность

Минобороны упростило вступление в армию: новые контракты теперь доступны через Резерв+.

Об этом пишет Минобороны

В приложении Резерв+ появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины.

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Военнообязанные могут выбрать направление службы, посмотреть доступные вакансии и сообщить рекрутеру о желании заключить контракт с определенным сроком службы.

Новые контракты предусматривают четкие сроки службы и гарантированное право на отсрочку после их завершения.

В Резерв+ доступны три типа контрактов

пехотно-штурмовой (14 месяцев для гражданских, 10 месяцев для действующих военных),

боевой (24 месяца)

базовый (24 месяца).

Что после окончания контракта

После завершения контракта военнослужащие получают право на отсрочку от мобилизации. Базовый срок составляет шесть месяцев, а для участников боевых действий и военных с опытом службы предусмотрены дополнительные гарантии.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку, нужно зайти в раздел «Вакансии», выбрать соответствующую должность, отметить желание заключить новый контракт и отправить отклик.

После этого рекрутер свяжется с кандидатом на собеседование, а в случае положительного решения контракт подписывают оффлайн.

В Министерстве обороны сообщили, что пользователи Резерв+ уже подали более 2 тысяч заявок с отметкой о желании заключить новый контракт. Также действующие военнослужащие могут оформить новый контракт через приложение Армия+.

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Новые контракты — часть комплексной трансформации сил обороны Украины, которая предусматривает переход к четким и понятным правилам службы для каждого защитника и защитницы. Подробнее о трансформации — на сайте

Ранее мы писали , что для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, действуют дополнительные требования при оформлении загранпаспорта. Вместе с пакетом документов необходимо подать электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».

Оформление загранпаспорта для граждан Украины с 14 лет предусматривает личную подачу заявления-анкеты. Ее формирует консул в присутствии заявителя, после чего документ следует проверить и подписать.

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