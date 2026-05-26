Научные работники теперь могут получить отсрочку через Резерв+
В приложении Резерв+ расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации полностью онлайн. Теперь услуга доступна для научных работников высших учебных заведений и научных учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Как получить отсрочку
Чтобы получить отсрочку онлайн, необходимо иметь актуальные данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) о:
основном месте работы;
занятости не менее чем на 0,75 ставки;
право на отсрочку по должности в сфере высшего образования;
работе в должности, входящей в перечень научных.
Также важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕГЭБО как та, которая занимается научной деятельностью и прошло государственную аттестацию.
Кроме того, отсрочка доступна работникам Президиума НАН Украины, национальным отраслевым академиям наук и их аппаратам.
Отсрочка в Резерв+ по-прежнему доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также ученых, вовлеченных в образовательный процесс.
Как оформить отсрочку в Резерв+ онлайн
Электронная услуга работает в автоматическом режиме. Чтобы отправить запрос, нужно:
Авторизоваться в мобильном приложении Резерв+.
Найти нужный раздел: выбрать категорию «Работы высшего и профобразования, ученые» и нажать кнопку подачи запроса.
Система самостоятельно проведет автоматическую проверку ваших данных в государственных реестрах и отправит сообщение с результатом.
Если информация в ЕГЭБО актуальна и отвечает требованиям, то отсрочка будет оформлена автоматически.
Что делать, если система выдала отказ
В случае ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн, не нужно сразу идти в ТЦК. В первую очередь нужно обратиться к своему работодателю (кадровой службе или администрации заведения). Скорее всего, данные в системе ЕГЭБО устарели и их нужно обновить.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что большинство полученных отсрочок от мобилизации продолжаются автоматически — без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+. В настоящее время действует автоматическое продление отсрочок для 22 категорий граждан.