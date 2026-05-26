Научные работники теперь могут получить отсрочку через Резерв+ Сегодня 15:27

Резерв+ расширил список онлайн-отсрочок

В приложении Резерв+ расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации полностью онлайн. Теперь услуга доступна для научных работников высших учебных заведений и научных учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как получить отсрочку

Чтобы получить отсрочку онлайн, необходимо иметь актуальные данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) о:

основном месте работы;

занятости не менее чем на 0,75 ставки;

право на отсрочку по должности в сфере высшего образования;

работе в должности, входящей в перечень научных.

Также важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕГЭБО как та, которая занимается научной деятельностью и прошло государственную аттестацию.

Кроме того, отсрочка доступна работникам Президиума НАН Украины, национальным отраслевым академиям наук и их аппаратам.

Отсрочка в Резерв+ по-прежнему доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также ученых, вовлеченных в образовательный процесс.

Как оформить отсрочку в Резерв+ онлайн

Электронная услуга работает в автоматическом режиме. Чтобы отправить запрос, нужно:

Авторизоваться в мобильном приложении Резерв+. Найти нужный раздел: выбрать категорию «Работы высшего и профобразования, ученые» и нажать кнопку подачи запроса. Система самостоятельно проведет автоматическую проверку ваших данных в государственных реестрах и отправит сообщение с результатом.

Если информация в ЕГЭБО актуальна и отвечает требованиям, то отсрочка будет оформлена автоматически.

Что делать, если система выдала отказ

В случае ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн, не нужно сразу идти в ТЦК. В первую очередь нужно обратиться к своему работодателю (кадровой службе или администрации заведения). Скорее всего, данные в системе ЕГЭБО устарели и их нужно обновить.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что большинство полученных отсрочок от мобилизации продолжаются автоматически — без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+. В настоящее время действует автоматическое продление отсрочок для 22 категорий граждан.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.