0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Научные работники теперь могут получить отсрочку через Резерв+

1
Резерв+ расширил список онлайн-отсрочок
Резерв+ расширил список онлайн-отсрочок
В приложении Резерв+ расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации полностью онлайн. Теперь услуга доступна для научных работников высших учебных заведений и научных учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как получить отсрочку

Чтобы получить отсрочку онлайн, необходимо иметь актуальные данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) о:
  • основном месте работы;
  • занятости не менее чем на 0,75 ставки;
  • право на отсрочку по должности в сфере высшего образования;
  • работе в должности, входящей в перечень научных.
Также важно, чтобы учреждение, где работает человек, было подтверждено в ЕГЭБО как та, которая занимается научной деятельностью и прошло государственную аттестацию.
Место для вашей рекламы
Кроме того, отсрочка доступна работникам Президиума НАН Украины, национальным отраслевым академиям наук и их аппаратам.
Отсрочка в Резерв+ по-прежнему доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также ученых, вовлеченных в образовательный процесс.

Как оформить отсрочку в Резерв+ онлайн

Электронная услуга работает в автоматическом режиме. Чтобы отправить запрос, нужно:
  1. Авторизоваться в мобильном приложении Резерв+.
  2. Найти нужный раздел: выбрать категорию «Работы высшего и профобразования, ученые» и нажать кнопку подачи запроса.
  3. Система самостоятельно проведет автоматическую проверку ваших данных в государственных реестрах и отправит сообщение с результатом.
Если информация в ЕГЭБО актуальна и отвечает требованиям, то отсрочка будет оформлена автоматически.

Что делать, если система выдала отказ

В случае ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн, не нужно сразу идти в ТЦК. В первую очередь нужно обратиться к своему работодателю (кадровой службе или администрации заведения). Скорее всего, данные в системе ЕГЭБО устарели и их нужно обновить.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что большинство полученных отсрочок от мобилизации продолжаются автоматически — без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+. В настоящее время действует автоматическое продление отсрочок для 22 категорий граждан.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ОтсрочкаРезерв+МиноборониВоенный учет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems