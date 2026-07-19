Общий, раздельный или смешанный: какой семейный бюджет выбрать Сегодня 14:12 — Личные финансы

Какие существуют модели семейного бюджета, Фото: magnific

Финансовые вопросы следует решать еще в начале совместной жизни. При выборе модели семейного бюджета следует учитывать уровень доходов каждого из партнеров, их личные нужды, а также общие финансовые цели.

Эксперты платформы по финансовой грамотности «Гаразд» выделяют три основные модели управления семейными финансами: общий, раздельный и смешанный бюджеты.

Общий бюджет

Общая модель ведения бюджета предусматривает, что все доходы объединяются, а решение о расходах партнеры принимают вместе.

Такая модель помогает легче добиваться финансовых целей, формировать финансовую «подушку безопасности», экономить и инвестировать.

В то же время у общей модели есть свои минусы. В частности, партнерам приходится согласовывать даже личные расходы, поэтому важно уметь находить компромиссы, особенно, если доходы и потребности отличаются.

Раздельный бюджет

Каждый из партнеров самостоятельно распоряжается собственными доходами, имеет отдельные счета и сам решает, на что тратить деньги. Зачастую такую ​​модель выбирают пары, только начавшие отношения или еще не имеющие общих финансовых планов.

Преимуществом ведения такого вида бюджета является полная независимость при принятии решений по расходам каждого партнера.

Смешанный бюджет

По смешанной модели партнеры направляют часть своих доходов в общий бюджет для покрытия общих расходов, а остальными средствами распоряжаются самостоятельно. Взносы могут быть одинаковыми или определяться пропорционально доходам каждого. Также супруги могут распределить между собой отдельные категории расходов или оплачивать их поочередно.

Такой подход позволяет объединить финансовую независимость с ответственностью за расходы.

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