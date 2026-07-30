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Наиболее гостеприимные для туристов города мира (инфографика)

Личные финансы
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Наиболее гостеприимные для туристов города мира (инфографика)
Наиболее гостеприимные для туристов города мира (инфографика)
В мировом рейтинге девять городов ЕС попали в первую двадцатку, и первое место занял азиатский город-государство.
Об этом сообщает Holafly — поставщик услуг eSIM, который исследовал 200 городов мира и оценил их на основе безопасности, открытости визового режима, туристических и информационных услуг, а также уровня владения английским языком среди жителей.
Лондон занял второе место в общем рейтинге. Великобритания — среди самых гостеприимных стран, а Эдинбург занял 11-е место.
Только две другие европейские страны представлены двумя городами в первой двадцатке: Дания с Копенгагеном (девятое место) и Орхусом (10-е), а также Чехия с Прагой (16-е место) и Брно (20-е место).
Однако этого недостаточно, чтобы претендовать на звание самой гостеприимной страны в целом, поскольку в первой двадцатке от Канады было три города — Оттава (14-е), Торонто (18-е) и Монреаль (19-е).
Наиболее гостеприимные для туристов города мира (инфографика)
В мире самым гостеприимным городом был Сингапур
Азиатский город-государство занял первое место благодаря своему баллу безопасности 77,7 по шкале Numbeo, баллу открытости визового режима 164 по шкале открытости Henley, а также благодаря количеству пунктов туристической и информационной помощи по всей стране (41).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияЕС
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