10 вакансий с интересными бенефитами Сегодня 12:01 — Личные финансы

Поиск вакансий

Хорошая зарплата — это важно, но все чаще кандидаты обращают внимание и на другие бонусы. Дополнительные выходные, компенсация занятий спортом, психолог, возможность работать из-за границы или даже комнаты отдыха — все это уже предлагают украинские работодатели. Со ссылкой на robota.ua делимся вакансиями, где преимущества не ограничиваются только размером зарплаты.

Администратор в Novus

📍 Барышевка, Киевская область

О работодателе

Украинская сеть супермаркетов ищет администратора , который будет контролировать работу кассовой зоны, проводить инкассацию, решать вопросы обслуживания покупателей и координировать работу кассиров.

Среди преимуществ работы в компании: бесплатное питание, медицинское страхование не только для работника, но и членов его семьи, помощь с жильем для иногородних, бесплатное обучение и возможности карьерного роста, спортивные и социальные активности.

Ваш запасной план на любой неприятный случай — кредитная карта с выгодными условиями. Выбирайте в удобном каталоге Finance.ua.

AI Scriptwriter (Storyby) в Skelar

📍 Гибридный формат в Киеве или ремоут

Компания ищет сценариста для entertainment-tech проекта Storyby, создающего звездные трейлеры и сюжеты из фильмов.

Работники получат доступ к собственной образовательной экосистеме SKELAR с программами по AI, менеджменту и другим направлениям, смогут тренироваться в корпоративном спортзале или скалодроме, работать в современном пространстве с зонами отдыха Bali, библиотеками и комфортными коворкингами.

Также компания обеспечивает бесплатные завтраки и обеды, медицинскую страховку, спортивные активности, корпоративные скидки и возможность приобщаться к социальным инициативам через благотворительный фонд SKELAR Foundation, поддерживающий ветеранов и реализующий масштабные общественные проекты.

Ассистент генерального директора в Sova Jewelry House

📍 Киев

Украинский ювелирный бренд предлагает в вакансии не только компенсацию обучения, медицинскую страховку, корпоративные скидки в сети фитнес-центров, но и расширенную программу поддержки ветеранов и ветеранок, в частности компенсацию жилья, психологическое и юридическое сопровождение, дополнительные дни отпуска и улучшенные условия медицинского страхования.

Читайте также Зарплата или бонусы: что для украинских айтишников важнее на работе

Младший аудитор в Deloitte

📍 Киев (гибридный формат работы)

Вакансия подойдет студентам старших курсов и выпускникам профильных специальностей. Перед началом работы компания проводит четырехнедельное обучение профессии с нуля. Предполагается старт работы в сентябре.

Среди преимуществ: возможность получить международную сертификацию ACCA, курсы английского языка, доступ к образовательным платформам LinkedIn Learning и Udemy, страхование жизни, здоровья и путешествий, консультации психолога, бизнес-коуча, финансовых и юридических экспертов, 25 рабочих дней оплачиваемого отпуска и дополнительный выходной в день рождения, гибридный формат.

Data Analyst в «Синево Украина»

📍 Киев

Работодатель — европейская сеть медицинских лабораторий, входящая в шведскую группу компаний Medicover.

Что предлагает работодатель : оплачиваемые учебные курсы и программы, бесплатные медицинские анализы для работников и их близких, ежегодный пересмотр заработной платы, а также система премий и бонусов.

Customer Success Manager (German Language) в Upstairs

📍 В офисе/удаленно

В украинской продуктовой IT-компания есть вакансия . Бонусом идет возможность работать удаленно, а также ежемесячный бюджет Benefit Cafe, который можно потратить на спорт, хобби, обучение или другие личные нужды, индивидуальный бюджет на профессиональное обучение и развитие (курсы, корпоративный английский, воркшопы и онлайн-библиотека), медицинская страховка в топовых клиниках и компенсация консультаций с психологом, регулярные мастер-классы, тим-билдинги и корпоративные мероприятия, официальное трудоустройство в Украине или Польше и четкий план карьерного развития.

Team Lead Project Manager в select form (Fractal)

📍 Киев

гибкое начало и завершение рабочего дня;

прозрачная политика Sabbatical — возможность взять длительный оплачиваемый перерыв в работе на 1−3 месяца;

компенсация 50% стоимости профессионального обучения;

дополнительные оплачиваемые day off при важных жизненных событиях;

корпоративные скидки на обучение, спорт, книги, технику, здоровье, развлечения и доставку пищи, бытовые услуги и финансовые услуги;

быстрое принятие решений без лишней бюрократии, командные мероприятия и профессиональные сообщества по обмену опытом.

Читайте также Кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Украине

Главный бухгалтер (проект bodotravel), заместитель главного бухгалтера группы компаний в bodo

📍 Киев (гибридный формат)

Работники могут воспользоваться remote-зимовкой — до двух месяцев работать удаленно из другой страны, а также дважды в год участвовать в remote work retreat, совмещая работу с нахождением у моря, в горах или на другой вдохновляющей локации.

Для любителей путешествий действуют 30% скидки на туры bodotravel и впечатления bodo, а также возможность приобщаться к клубу путешествий и тематических выездов компании.

Среди других преимуществ: дополнительные выходные, оплачиваемые волонтерские дни, бесплатные юридические консультации, покрытие 50% расходов на профессиональное обучение, ежегодные медицинские чек-апы, корпоративные экскурсии и подарки-впечатления к праздникам и юбилеям работы в компании.

Инженер по поддержке помещений на производство роботизированных комплексов

📍 Киев

Среди бенефитов, указанных во вакансиях: бронирование работников, компенсация до 50% расходов на релокацию для сотрудников, переезжающих из других регионов и бесплатные комплексные обеды.

Кроме того, работодатель обеспечивает оплачиваемое обучение, адаптацию с наставником, прозрачную систему бонусов, современные производственные помещения с зонами отдыха и собственным бомбоубежищем на территории предприятия.

Tax Specialist в MacPaw

📍 Киев (гибридный формат)

Работодатель — разработчик и дистрибьютор программного обеспечения для macOS и iOS со штаб-квартирой в Киеве.

Компания предлагает интересный пакет бенефитов . Сотрудники сами выбирают, работать удаленно или в офисе, пользуются гибким графиком без контроля рабочих часов, имеют медицинскую страховку с первого месяца работы и дополнительные оплачиваемые выходные.

В офисе обустроены спортзал, комната для сна и медитации, терраса для отдыха, а также pet-friendly пространство, где живут офисные кошки и можно приходить со своими домашними питомцами.

После пяти лет работы сотрудники могут воспользоваться sabbatical — длительным оплачиваемым перерывом для отдыха или собственных проектов.

Компания также поддерживает ветеранов, реализует масштабные благотворительные инициативы через MacPaw Foundation и поощряет работников приобщаться к социальным проектам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.