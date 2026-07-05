Зарплата или бонусы: что для украинских айтишников важнее на работе Сегодня 14:19

Какие бенефиты имеют айтишники и что они ценят больше всего, Фото: magnific

Половина украинских айтишников удовлетворена льготами, которые предоставляет их работодатель. Однако в случае выбора между более высокой зарплатой и расширенным соцпакетом большинство предпочитает именно доход.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

Что для айтишников важнее — зарплата или соцпакет

По данным опроса, 69% специалистов выбрали бы более высокую зарплату вместо расширенного пакета корпоративных бонусов. В то же время 49% респондентов в целом удовлетворены теми льготами, которые предлагает работодатель.

Около 60% специалистов крупных продуктовых компаний и аутстафинговых организаций положительно оценивают соцпакет.

Самый же низкий уровень удовлетворенности зафиксирован среди айтишников государственных учреждений (26%) и небольших компаний с численностью персонала до десяти человек (29%).

Какие бонусы IT-специалисты ценят больше всего

Самым ценным бонусом для айтишников считается возможность дистанционной работы. Полностью удаленный формат доступен 69% опрошенных, еще 36% работают в гибридном режиме, а 35% имеют гибкий график без четко определенных часов работы.

Вторым по важности элементом соцпакета стали оплачиваемые отпуска и больничные — их назвали приоритетными 57% респондентов.

Большинство специалистов (63%) имеют более 20 дней оплачиваемого отпуска в год, еще 20% — менее 20 дней, а неограниченный отпуск предлагают только 3% работодателей.

Денежные бонусы занимают третье место среди важнейших преимуществ работы — их выбрали 49% опрошенных. Больше всего такие бонусы ценят специалисты с более низким уровнем дохода, работающие в госструктурах, общественных организациях или компаниях вне IT.

В то же время, 40% респондентов сообщили, что не получают никаких дополнительных денежных выплат от работодателя.

Среди наиболее распространенных финансовых бонусов:

компенсация за технику — 28%;

реферальные бонусы — 24%;

выплаты к личным событиям — 15%;

периодические бонусы — 13%;

performance bonuses — 11%.

В общем, материальные поощрения чаще встречаются в крупных компаниях. В то же время, государственные учреждения нередко выплачивают периодические бонусы (23%) и тринадцатую зарплату (22%). Также периодические выплаты активно практикуются не в IT секторе.

Бронирование важно в общей сложности для 28% айтишников. Среди мужчин в Украине этот показатель достигает 40%; а среди тех, у кого сейчас есть бронирование от работодателя, это самая ценная составляющая соцпакета — 82%.

В то же время, только 7% респондентов заявили, что дополнительные бонусы для них не имеют принципиального значения, а главным критерием является уровень заработной платы.

Чаще всего такого мнения придерживаются специалисты, сотрудничающие непосредственно с иностранными компаниями или работающие в небольших командах и стартапах.

Что самое ценное в соцпакете для айтовцев, Инфографика: Dou

Влияет ли соцпакет на уровень зарплаты

Как отмечают аналитики, специалисты с наименьшим количеством бонусов (до двух) имеют и более низкую медианную зарплату — $2278, тогда как владельцы свыше 21 бенефита зарабатывают в среднем $3100.

Исключение составляют специалисты, работающие в иностранных компаниях без офиса в Украине: у них меньше бонусов, но самая высокая медиана — $4450.

Женщины в украинском IT в среднем имеют несколько более широкий соцпакет, однако их медианная зарплата ниже, чем у мужчин — $1900 против $3100.

Ранее Finance.ua писал , что 57% айтишников в Украине недовольны зарплатой — считают, что им немного или существенно недоплачивают.

Больше недовольных — среди специалистов по офис-менеджменту: 75% считают, что им недоплачивают.

Также чаще других недовольны зарплатой Artists/Animators (65%), проджект-менеджеры (63%) и QA-специалисты (61%).

Чаще всего довольны зарплатой, то есть считают, что оплата соответствует их квалификации или что им платят больше, чем в среднем на рынке, — аналитики, специалисты по AI/ML/DS/Data Engineering, Product-менеджеры, Legal-специалисты и специалисты по DefTech (инженеры БПЛА и т. п. ).

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