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Рост цен почувствовали почти все украинцы: что подорожало больше всего за год — опрос

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Заметили ли украинцы рост цен за последний год
Заметили ли украинцы рост цен за последний год, Фото: magnific
Большинство украинцев заметили существенный рост цен за последний год. По мнению опрошенных, больше всего подорожали продукты питания, топливо и лекарства.
Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber, в котором приняли участие около 30 тысяч пользователей.

Почувствовали ли украинцы рост цен

Как показывает опрос, 92% респондентов почувствовали значительный рост цен за последний год. Еще 4% считают, что подорожание было заметным, но не критическим.
Только 2% украинцев заявили, что заметили рост цен только на определенные категории товаров.
По 1% опрошенных отметили, что не анализируют изменение цен в течение года или не обращают на это внимания, ведь их дохода на все хватает.

Какие товары и услуги подорожали больше всего

Большинство украинцев считают, что больше всего за год выросли цены на продукты питания — 71% участников опроса.
В то же время, 10% респондентов обратили внимание на подорожание горючего и транспортных расходов. Еще 9% считают, что наиболее заметно подорожали лекарства и медицинские услуги.
Если заметили рост цен, то в каких категориях больше всего:
  • Продукты питания — 71%;
  • Топливо/транспортные расходы — 10%;
  • Лекарства и медицинские услуги — 9%;
  • Коммунальные услуги — 3%;
  • Товары для животных — 3%;
  • Одежда и обувь — 2%;
  • Бытовая химия и товары для дома — 1%;
  • Техника, электроника и гаджеты — 1%.
Ранее Finance.ua писал, что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%.
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.
В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.
По материалам:
Finance.ua
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