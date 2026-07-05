Рост цен почувствовали почти все украинцы: что подорожало больше всего за год — опрос Сегодня 10:18

Заметили ли украинцы рост цен за последний год, Фото: magnific

Большинство украинцев заметили существенный рост цен за последний год. По мнению опрошенных, больше всего подорожали продукты питания, топливо и лекарства.

Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber, в котором приняли участие около 30 тысяч пользователей.

Почувствовали ли украинцы рост цен

Как показывает опрос, 92% респондентов почувствовали значительный рост цен за последний год. Еще 4% считают, что подорожание было заметным, но не критическим.

Только 2% украинцев заявили, что заметили рост цен только на определенные категории товаров.

По 1% опрошенных отметили, что не анализируют изменение цен в течение года или не обращают на это внимания, ведь их дохода на все хватает.

Какие товары и услуги подорожали больше всего

Большинство украинцев считают, что больше всего за год выросли цены на продукты питания — 71% участников опроса.

В то же время, 10% респондентов обратили внимание на подорожание горючего и транспортных расходов. Еще 9% считают, что наиболее заметно подорожали лекарства и медицинские услуги.

Если заметили рост цен, то в каких категориях больше всего:

Продукты питания — 71%;

Топливо/транспортные расходы — 10%;

Лекарства и медицинские услуги — 9%;

Коммунальные услуги — 3%;

Товары для животных — 3%;

Одежда и обувь — 2%;

Бытовая химия и товары для дома — 1%;

Техника, электроника и гаджеты — 1%.

Ранее Finance.ua писал , что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.

В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.