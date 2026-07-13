Как подтвердить трудовой стаж, если предприятие ликвидировано (советы юриста) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как подтвердить трудовой стаж, если предприятие ликвидировано (советы юриста)

Ликвидация предприятия не означает, что человек теряет право на наработанный там стаж. Но процедура его подтверждения усложняется.

Юрист Татьяна Ященко объяснила, какие документы нужны для подтверждения трудового стажа, где взять справку о зарплате для пенсии, если предприятие ликвидировано, и как обезопасить себя от таких проблем заранее.

По словам партнера Expatpro, юриста Татьяны Ященко , главным документом, подтверждающим трудовой стаж, остается трудовая книжка — бумажная или электронная. Получить доступ к электронной версии граждане могут через веб-портал Пенсионного фонда с помощью электронной цифровой подписи, в то время как бумажная трудовая книжка остается на руках у работника.

«Если по каким-то причинам в документе что-то написано неправильно, а предприятие, которое это сделало, ликвидировано, тогда лицо должно обратиться в архивное учреждение, принявшее на хранение дела этого ликвидированного предприятия», — объясняет эксперт.

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Этот архив должен размещаться по последнему местонахождению предприятия. В архив необходимо подать запрос на получение справки о трудовом стаже. Подать его можно лично в произвольной форме, но в запросе обязательно должны быть следующие сведения:

название учреждения;

паспортные данные человека, подающего запрос;

дата и подпись;

четкое содержание запроса — должно быть указано, что такое лицо (фамилия, имя, отчество) просит предоставить справку о ее трудовом стаже, полученном на предприятии, с указанием его названия и желательно кода ЕГРПОУ.

Альтернативный вариант — отправить запрос по почте, хотя ответа придется ждать дольше, либо подать документ через законного представителя — адвоката или лицо по доверенности.

Стандартный срок ответа — 30 дней, однако, уточняет эксперт, «в связи с военным положением ее могут предоставлять и дольше».

Впрочем, результат зависит от состояния архива.

«Человеку повезет, если в архивном учреждении будут необходимы документы для предоставления справки о трудовом стаже, потому что на самом деле очень часто в нем могут быть не все документы предприятия. То есть предприятие могло неправильно вести записи, сдать не все документы, что-то могло потеряться. И бывают случаи, что в архивном учреждении такую ​​справку не могут предоставить», — отмечает юрист.

Общий алгоритм действий в таком случае выглядит следующим образом:

полученные в архиве документы передают в Пенсионный фонд — он решает, достаточно ли их для подтверждения стажа;

если документов недостаточно — кроме трудовой книжки, Пенсионному фонду можно предоставить дополнительные документы: приказы о принятии на работу, переводе или увольнении (в них фиксируются даты изменений в трудовых отношениях), а также подписанный трудовой договор;

если архив не может сгенерировать запись о трудовых отношениях, следует истребовать какие-либо из перечисленных документов, которые помогут подтвердить наличие стажа, и повторно обратиться с ними в Пенсионный фонд за решением о зачислении стажа.

«Если в Пенсионном фонде решат, что документов для подтверждения трудового стажа недостаточно, то они должны предоставить отказ, и уже с этим документом лицо может обращаться в суд и устанавливать факт трудовых отношений. В суде нужно предоставить все доказательства, которые могут подтвердить, что у лица были трудовые отношения с предприятием, например, свидетельские показания, выписки из банка о начислении зарплат», — советует специалист.

УНІАН По материалам:

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