Иностранным военным упростили процедуру получения вида на жительство в Украине Сегодня 15:38 — Личные финансы

Вид на временное проживание подтверждает законность пребывания в Украине и открывает доступ к полному спектру услуг.

Министерство обороны Украины разъяснило порядок получения вида на временное жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или планируют проходить военную службу в составе Сил обороны Украины. С 10 мая 2026 г. в Украине действует обновленный миграционный порядок для иностранных военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Кто может получить вид

Вид на временное проживание с кодом категории «04/19» могут оформить иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в составе:

Вооруженных сил Украины;

Национальная гвардия Украины;

Государственная специальная служба транспорта.

Иностранцы, которые уже проходят военную службу, должны обратиться за оформлением вида в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона, то есть до 10 ноября 2026 года.

Кто имеет право получить вид

На какой срок выдается вид

Вид оформляют на весь срок действия контракта плюс шесть месяцев после его прекращения или расторжения. Этот период после завершения службы дает иностранным ветеранам время для решения социальных, правовых и бытовых вопросов или безопасного отъезда из Украины.

На протяжении всего указанного срока лицо считается находящимся в Украине на законных основаниях.

Какие документы нужны для оформления

Для получения удостоверения иностранный военнослужащий подает в подразделение ГМС или уполномоченного субъекта следующие документы:

военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) — оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;

контракт о прохождении военной службы — оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;

обязательство воинской части уведомить ГМС о досрочном прекращении (расторжении) контракта.

Оригиналы документов возвращаются владельцу. Копия удостоверяется работником ГМС или уполномоченным субъектом с отметкой «Согласно оригиналу».

При обмене вида после окончания срока действия иностранцы категории «04/19» освобождены от требования подавать полис медицинского страхования.

Для получения вида иностранный военнослужащий должен подать в подразделение ГМС или уполномоченный субъект пакет документов.

Какие административные требования упрощены

Постановление № 573 снимает ряд бюрократических требований, ранее распространявшихся на всех мигрантов:

Проверка адреса местожительства. При оформлении вида на временное жительство и вида на постоянное жительство ГМС не проводит проверку адреса местожительства для иностранцев категории «04/19». Информация о местожительстве за границей. При подаче документов на иммиграцию иностранные военнослужащие могут указывать адрес за границей без документального подтверждения. Просроченный паспорт. При оформлении вида на постоянное жительство лица, которые обязаны обращаться за новым паспортом в органы страны, совершившей вооруженную агрессию против Украины или не признающий ее суверенитет, могут подавать паспортный документ с истекшим сроком действия или подлежащий обмену.

Зачем нужен вид и что он дает

Вид на временное жительство подтверждает законность пребывания в Украине и открывает доступ к полному спектру услуг. С ним иностранный военнослужащий может:

открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами;

обращаться за нотариальными и медицинскими услугами;

оформлять документы в государственных органах;

подтверждать законность пребывания во время любых административных процедур.

До вступления в силу нового порядка отсутствие этого документа заставляло иностранных военнослужащих решать миграционные вопросы параллельно с выполнением боевых задач.

Куда обращаться для оформления

Для получения удостоверения необходимо обратиться в:

подразделение Государственной миграционной службы Украины (ГМС);

государственное предприятие «Документ»;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — в определенных законодательством случаях.

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