Иностранным военным упростили процедуру получения вида на жительство в Украине
Кто может получить вид
- Вооруженных сил Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Государственная специальная служба транспорта.
На какой срок выдается вид
Какие документы нужны для оформления
- военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) — оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;
- контракт о прохождении военной службы — оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;
- обязательство воинской части уведомить ГМС о досрочном прекращении (расторжении) контракта.
Какие административные требования упрощены
- Проверка адреса местожительства. При оформлении вида на временное жительство и вида на постоянное жительство ГМС не проводит проверку адреса местожительства для иностранцев категории «04/19».
- Информация о местожительстве за границей. При подаче документов на иммиграцию иностранные военнослужащие могут указывать адрес за границей без документального подтверждения.
- Просроченный паспорт. При оформлении вида на постоянное жительство лица, которые обязаны обращаться за новым паспортом в органы страны, совершившей вооруженную агрессию против Украины или не признающий ее суверенитет, могут подавать паспортный документ с истекшим сроком действия или подлежащий обмену.
Зачем нужен вид и что он дает
- открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами;
- обращаться за нотариальными и медицинскими услугами;
- оформлять документы в государственных органах;
- подтверждать законность пребывания во время любых административных процедур.
Куда обращаться для оформления
- подразделение Государственной миграционной службы Украины (ГМС);
- государственное предприятие «Документ»;
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — в определенных законодательством случаях.
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