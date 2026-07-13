Почему на границе с Молдовой возможна приостановка пропуска авто Сегодня 14:22 — Личные финансы

13 июля с 12:00 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Могилев-Подольский — Отач» возможны приостановка пропуска транспортных средств.

Причина

Ремонтные работы по молдавской стороне.

Об этом сообщает в сообщении Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ отметили, что ограничения возможны до завершения ремонтных работ.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты через пункты пропуска.

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