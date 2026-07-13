Финансовая независимость женщин в Украине — опрос Сегодня 14:00 — Личные финансы

Женщина подсчитывает расходы из семейного бюджета

Рекордные 96% украинок убеждены, что финансовая независимость чрезвычайно важна. Но между желанием и реальностью до сих пор остается существенный разрыв: регулярный доход есть только чуть более чем у половины опрошенных.

О том, что мешает женщинам уверенно стоять на ногах и какие финансовые барьеры приходится преодолевать сегодня — новое исследование компании Kantar, представленное во время конференции VLASNA. Запись конференции доступна по этой ссылке

Что такое финансовая независимость для женщин из Украины

Как свидетельствуют результаты опроса, для современной украинки финансовая независимость — это, прежде всего, базовая финансовая опора, стабильность и безопасность. Когда женщин спросили, что для них означает это понятие, самыми популярными ответами стали:

собственный стабильный доход — 43%;

наличие сбережений — 38%;

собственное жилье — 29%;

возможность не бояться будущего — 28%.

Кроме того, каждая четвертая женщина (25%) связывает независимость с возможностью обеспечить детей или семью, а также отсутствием финансовой зависимости от партнера или родственников.

В то же время, инвестиции и создание собственного капитала пока не являются первой ассоциацией — этот вариант избрали только 9% опрошенных.

Имеют ли украинские женщины собственный доход

Несмотря на то, что инвестиции пока не в топе ассоциаций с финансовой независимостью, 82% украинок стремятся иметь не просто заработок, а собственный капитал.

Однако текущая картина с доходами выглядит следующим образом:

собственный доход: его 74% опрошенных женщин (из них 56% имеют регулярный заработок, а 18% - нерегулярный). При этом 26% украинок вовсе не имеют собственного дохода;

его 74% опрошенных женщин (из них 56% имеют регулярный заработок, а 18% - нерегулярный). При этом 26% украинок вовсе не имеют собственного дохода; чувство независимости: полностью самостоятельно все свои расходы покрывают 26% женщин, большинство расходов сами оплачивают 30% (суммарно это дает 56% финансово независимых). Еще 24% оплачивают самостоятельно только часть расходов. 13% женщин живут преимущественно при поддержке других, а 7% — полностью зависят от посторонней помощи.

Кто управляет деньгами в семье

Результаты исследования показывают интересное распределение ролей: ежедневные финансовые вопросы чаще остаются личной ответственностью женщины, в то время как масштабные и стратегические решения принимаются совместно с партнером.

Так, чисто «женской» ответственностью чаще всего являются ежедневные покупки и расходы — их выполняют 54% респонденток. Планирование бюджета на месяц: 41% женщин делают это самостоятельно, еще 41% вместе с партнером.

Но когда речь идет о крупных покупках для дома или планировании финансового будущего, чаще выбирают общие решения — 57% и 49% соответственно.

Главные барьеры финансовой независимости

Путь украинок к финансовой свободе перекрывает целый ряд препятствий, разделенных аналитиками Kantar на три ключевые группы:

Экономические барьеры:

низкий уровень доходов (40%);

ниже оплата труда у женщин по сравнению с мужчинами (23%);

нехватка стартового капитала (14%).

Контекст и погрузка:

война и общая нестабильность (36%);

домашняя рутина, быт и дети (31%);

неравномерное распределение домашних обязанностей (23%).

Психологические и знанные барьеры:

неуверенность (25%);

страх риска (19%);

нехватка знаний (16%).

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Бытовая нагрузка и предубеждения напрямую влияют на карьеру. Так, 27% украинок признались, что им сложно совмещать работу с бытом. Каждая пятая (20%) сталкивалась с тем, что ее не воспринимали серьезно из-за возраста или пола, а 19% получали от работодателей неудобные вопросы о детях или семейных планах. Еще 12% сталкивались с ситуацией, когда им предлагали более низкую оплату, чем мужчинам за аналогичную работу.

Исследование свидетельствует, что, чтобы зарабатывать больше и изменить свой финансовый статус, украинки готовы прилагать больше усилий и даже менять траекторию жизни.

Вот на что готовы пойти женщины ради увеличения дохода:

найти дополнительную работу — 40%;

пойти на обучение или повысить квалификацию — 39%;

сменить место работы — 33%;

полностью сменить профессию — 28%;

открыть собственное дело — 26%.

При этом вариант «просить повышения зарплаты» оказался внизу списка — на это готовы решиться только 15% женщин, хотя 15% также отметили, что раньше хотели попросить об этом, но так и не решились.

Проблема здесь не всегда в работодателях: для 58% опрошенных разговоры о деньгах и собственных финансовых ожиданиях достаточно тяжелые, а 51% среди всех респонденток просто боятся просить более высокую оплату за свою работу.

Сложный мир инвестиций и бизнеса: чего не хватает женщинам для старта

Поскольку большинство опрошенных женщин хотят иметь собственный капитал, инвестиции могли бы стать выходом, однако они кажутся украинкам слишком сложными (об этом говорят 65%). 75% отмечают, что им необходимы простые, понятные и безопасные инструменты, чтобы управлять деньгами эффективнее.

Хотя украинки интересуются возможностью приумножать деньги, реальный шаг навстречу инвестициям делают единицы. Цифры показывают колоссальный отложенный потенциал: потенциальных инвесторов женского пола в стране почти втрое больше, чем тех, кто уже имеет хоть какой-нибудь практический опыт.

Сейчас ситуация с инвестированием среди женщин выглядит так:

46% — не инвестируют, но очень хотели бы начать (это самая большая группа);

— не инвестируют, но очень хотели бы начать (это самая большая группа); 38% — не инвестируют и вовсе не планируют этим заниматься;

— не инвестируют и вовсе не планируют этим заниматься; 8% — имели такой опыт раньше, но сейчас прекратили;

— имели такой опыт раньше, но сейчас прекратили; 7% — активно инвестируют прямо сейчас.

Главными «стоп-сигналами» на пути к инвестированию женщины называют нехватку денег для старта (37%), страх потерять накопленное (34%), военную нестабильность (33%) и дефицит профильных знаний (31%).

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Похожая ситуация наблюдается и в предпринимательстве. Желание работать на себя среди украинок очень высоко, однако реальный бизнес имеют единицы.

Если взглянуть на занятость женщин, то:

только 4% имеют собственное дело;

8% работают на фрилансе или являются самозанятыми;

12% имеют дополнительную подработку;

46% — нет бизнеса, но очень хотели бы его открыть;

31% — нет таких планов.

Почему почти половина опрошенных останавливается на этапе мечты? Главный враг будущих бизнес-леди — отсутствие стартового капитала (на это указали 40% женщин).

Также значительно тормозят страх из-за войны (33%), боязнь прогореть и потерять накопленное (25%), а каждая четвертая женщина (25%) просто не знает, с чего вообще начинать.

Среди других причин — отсутствие крутой бизнес-идеи (24%), нехватка знаний (23%) и отсутствие поддержки со стороны окружающих (17%).

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