Украинцы могут получить до 500 тыс. грн на бизнес
Локации
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Одесской областях,
- городе Славутич.
Кто и сколько может получить
- до 300 тыс. грн — за создание одного рабочего места;
- до 500 тыс. грн — за создание не менее двух рабочих мест.
Как подать заявку
- авторизоваться на портале «Дія»;
- выбрать услугу «Грант на собственное дело»;
- заполнить заявку и бизнес-план;
- подать документы на рассмотрение;
- пройти собеседование в центре занятости;
- дождаться решения о предоставлении финансирования.
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