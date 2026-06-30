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Украинцы могут получить до 500 тыс. грн на бизнес

Личные финансы
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Подготовка к подаче заявления на грант
Подготовка к подаче заявления на грант
Украинцы из прифронтовых регионов могут получить до 500 тыс. грн на открытие или развитие собственного дела. В «Дії» сообщили, что программа грантов была расширена — теперь она доступна также для предпринимателей из Одесской области и города Славутич.

Локации

В настоящее время гранты доступны для бизнеса в таких регионах:
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Одесской областях,
  • городе Славутич.

Кто и сколько может получить

Размер финансирования зависит от количества новых рабочих мест:
  • до 300 тыс. грн — за создание одного рабочего места;
  • до 500 тыс. грн — за создание не менее двух рабочих мест.
Для молодежи до 25 лет действует отдельная программа. Она предусматривает грант до 150 тыс. грн. без обязательного условия создавать новые рабочие места.
Вырученные средства можно использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов или оплату аренды помещения.
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Как подать заявку

Подать заявку могут украинцы, которые планируют открыть собственный бизнес, действующие ФЛП и компании, не работающие на временно оккупированных территориях, не имеющие задолженности перед государством.
Чтобы получить грант, нужно:
  • авторизоваться на портале «Дія»;
  • выбрать услугу «Грант на собственное дело»;
  • заполнить заявку и бизнес-план;
  • подать документы на рассмотрение;
  • пройти собеседование в центре занятости;
  • дождаться решения о предоставлении финансирования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияБизнес
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