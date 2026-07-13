Может ли работодатель отменить уже согласованный отпуск — разъяснение Сегодня 20:01 — Личные финансы

Без согласия работника работодатель не имеет права переносить ежегодный отпуск

Даже если на предприятии возникла срочная производственная потребность, работодатель не имеет права в одностороннем порядке отменить или перенести уже оформленный ежегодный отпуск работника.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Законодательство не предусматривает понятие «отмена отпуска», а его перенос возможен только в случаях, определенных законом. Если инициатива переноса исходит от работодателя, это допускается исключительно с письменного согласия работника.

Кроме того, трудовое законодательство устанавливает гарантии, защищающие право работников на ежегодный отдых.

Может ли работодатель отменить уже оформленный отпуск

В трудовом законодательстве отсутствует понятие «отмена отпуска». Предусмотрен механизм переноса ежегодного отпуска.

Без согласия работника работодатель не имеет права переносить ежегодный отпуск. Перенос может производиться по требованию работника, по инициативе работодателя или на других основаниях, определенным законодательством.

В каких случаях работник может потребовать переноса отпуска

Согласно законодательству, ежегодный отпуск по требованию работника должен быть перенесен на другой период в случае:

нарушение работодателем срока письменного уведомления работника о времени предоставления отпуска;

несвоевременной выплаты работнику заработной платы за время ежегодного отпуска.

Когда отпуск обязательно переносят или продлевают

Закон также предусматривает случаи, когда ежегодный отпуск подлежит переносу на другой период или продолжается. Это касается ситуаций, если во время отпуска или до его начала наступили следующие обстоятельства:

временная нетрудоспособность работника, подтвержденная в установленном порядке;

выполнение государственных или общественных обязанностей, если в соответствии с законодательством работник в настоящее время освобождается от основной работы с сохранением заработной платы;

наступление отпуска по беременности и родам;

совпадение ежегодного отпуска с учебным отпуском.

Читайте также Можно ли уйти в отпуск в первые месяцы работы — объяснение экспертов

Когда работодатель может перенести отпуск

По инициативе работодателя ежегодный отпуск может быть перенесен только в виде исключения. Для этого одновременно должно быть выполнено несколько условий:

работник должен дать письменное согласие;

решение должно быть согласовано с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом;

предоставление отпуска в ранее определенный период должно оказывать неблагоприятное влияние на нормальную работу предприятия;

работник должен использовать часть ежегодного отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней в текущем рабочем году.

Читайте также Можно ли получить компенсацию вместо ежегодного отпуска — разъяснение

Как определяют новую дату отпуска

Если ежегодный отпуск переносят, новый срок его предоставления устанавливается по договоренности между работником и работодателем.

Если причины для переноса возникли уже при использовании отпуска, неиспользованная его часть предоставляется после прекращения действия обстоятельств, прервавших отпуск, или с согласия сторон переносится на другой период с соблюдением требований статьи 12 Закона Украины «Об отпусках».

Какие ограничения устанавливает закон

При переносе отпуска работодатель должен учитывать гарантии, установленные законодательством.

В частности, запрещается:

не предоставлять работнику ежегодный отпуск полной продолжительности в течение двух лет;

не предоставлять ежегодный отпуск в течение рабочего года лицам младше 18 лет;

не предоставлять отпуск в течение рабочего года работникам, имеющим право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда или с особым характером труда.

Таким образом, ссылка работодателя на производственную необходимость сама по себе не дает ему права отменить или перенести уже оформленный ежегодный отпуск без согласия работника. Закон разрешает это только при соблюдении всех определенных условий, а право работника на ежегодный отдых остается защищенным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.