Может ли работодатель отменить уже согласованный отпуск — разъяснение
Может ли работодатель отменить уже оформленный отпуск
В каких случаях работник может потребовать переноса отпуска
- нарушение работодателем срока письменного уведомления работника о времени предоставления отпуска;
- несвоевременной выплаты работнику заработной платы за время ежегодного отпуска.
Когда отпуск обязательно переносят или продлевают
- временная нетрудоспособность работника, подтвержденная в установленном порядке;
- выполнение государственных или общественных обязанностей, если в соответствии с законодательством работник в настоящее время освобождается от основной работы с сохранением заработной платы;
- наступление отпуска по беременности и родам;
- совпадение ежегодного отпуска с учебным отпуском.
Когда работодатель может перенести отпуск
- работник должен дать письменное согласие;
- решение должно быть согласовано с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом;
- предоставление отпуска в ранее определенный период должно оказывать неблагоприятное влияние на нормальную работу предприятия;
- работник должен использовать часть ежегодного отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней в текущем рабочем году.
Как определяют новую дату отпуска
Какие ограничения устанавливает закон
- не предоставлять работнику ежегодный отпуск полной продолжительности в течение двух лет;
- не предоставлять ежегодный отпуск в течение рабочего года лицам младше 18 лет;
- не предоставлять отпуск в течение рабочего года работникам, имеющим право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда или с особым характером труда.
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