Можно ли уйти в отпуск в первые месяцы работы — объяснение экспертов Сегодня 19:22 — Личные финансы

Новое место работы часто сопровождается вопросами о праве на отпуск

Работник получает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в первый год работы после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В то же время законодательство предусматривает случаи, когда отпуск может быть предоставлен раньше. В таком случае его продолжительность определяется пропорционально отработанному времени.

Об этом сообщают эксперты портала budni.robota.ua.

Как оформить отпуск в первые месяцы работы

Для оформления отпуска работник должен подать соответствующее заявление работодателю.

Решение о предоставлении ежегодного отпуска до истечения шестимесячного срока непрерывной работы принимается по согласованию сторон. Поэтому возможность воспользоваться отпуском после трудоустройства определяется индивидуально в каждом случае.

Можно ли взять отпуск по семейным обстоятельствам

Работник может оформить отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам в первые месяцы работы на срок, согласованный между работником и работодателем, но не более 30 календарных дней в году.

Отпуск после перевода на другую должность

Работник может уйти в отпуск сразу после перевода на другую должность внутри компании, поскольку перевод на другую должность в пределах одной компании не прекращает трудовых отношений.

Соответственно, право на ежегодный основной отпуск сохраняется, а его продолжительность составляет не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год.

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Отработанный год для предоставления отпуска исчисляется с даты заключения трудового договора с работодателем, а не с момента перевода. Поэтому работник может реализовать право на отпуск сразу после перевода на другую должность, если оно уже возникло.

Какие права имеют беременные женщины и работники с детьми

Беременные женщины имеют право на отпуск сразу после трудоустройства на основании медицинского заключения.

До родов предоставляется отпуск в продолжительностью 70 календарных дней, после родов — 56 календарных дней начиная со дня родов.

По желанию беременной и при отсутствии медицинских противопоказаний часть отпуска до родов (70 календарных дней) может быть использована женщиной после родов начиная со дня родов.

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После окончания отпуска по беременности и родам одному из родителей по желанию предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, одинокой матери или отцу ребенка, а также лицу, взявшему под опеку ребенка, или лицу с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней.

Если у работника есть несколько вышеперечисленных оснований — общая продолжительность такого отпуска не может превышать 17 календарных дней.

Может ли работодатель заменить оплачиваемый отпуск неоплачиваемым

Согласно действующему законодательству Украины, отпуска без сохранения заработной платы (за свой счет) предоставляются по желанию работника в случаях, предусмотренных ст. 25 Закона Украины «Об отпусках». Также такой отпуск может предоставляться с согласия работодателя по семейным обстоятельствам и по другим причинам.

Таким образом, инициатива по предоставлению отпуска за свой счет должна исходить от работника. Работодатель не может заменить оплачиваемый отпуск отпуском без сохранения заработной платы по собственной инициативе.

Учитывается ли предыдущий трудовой стаж

Предыдущий трудовой стаж у другого работодателя не учитывается при определении права работника на ежегодный отпуск по новому месту работы. Право на ежегодный отпуск определяется исходя из продолжительности работы у нового работодателя.

Какие изменения действуют во время военного положения

Так, правила предоставления отпусков во время военного положения были изменены:

ежегодный основной отпуск по решению работодателя может быть ограничен до 24 календарных дней за текущий календарный год;

предоставление других видов отпусков (в том числе в связи с обучением, социальных отпусков) сверх ежегодного основного отпуска по решению работодателя может осуществляться без сохранения заработной платы;

работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска;

работникам, привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, производству товаров оборонного назначения или выполнению мобилизационного задания (заказа), работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска;



по заявлению работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока. Время пребывания в таком отпуске не засчитывается в стаж работы во время действия военного положения;

работник, который выехал за пределы Украины или получил статус внутренне перемещенного лица, во время действия военного положения имеет право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, указанной в заявлении, но не более 90 календарных дней. Время пребывания в таком отпуске также не засчитывается в стаж работы.

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