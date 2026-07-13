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Между Варшавой и Киевом могут запустить новый ежедневный поезд

Личные финансы
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Продажа билетов будет производиться исключительно для международных перевозок.
Продажа билетов будет производиться исключительно для международных перевозок.
Между Варшавой и Киевом может появиться новое ежедневное железнодорожное сообщение. Польский перевозчик PKP Intercity сделал очередной шаг к запуску международного маршрута, подав официальное сообщение в Управление железнодорожного транспорта Польши (UTK).
Об этом пишет Warsaw Nasze Miasto.
В настоящее время в Управлении железнодорожного транспорта Польши началась процедура рассмотрения заявки. В течение месяца другие участники рынка могут потребовать проведения проверки экономического баланса, чтобы оценить, не повлияет ли запуск нового маршрута на уже существующие железнодорожные перевозки.

Поезд планируют запустить в конце 2026 года

Согласно заявке, поезд должен курсировать между станциями Варшава-Западная и Киев-Пассажирский ежедневно с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года.
Речь идет лишь о начале обязательной административной процедуры, предшествующей запуску нового международного маршрута.

Каким будет маршрут

Предварительно предполагается, что поезд отправится со станции Варшава-Западная в 18:46. Поезд будет останавливаться на станциях Варшава-Центральная, Варшава-Восточная, Люблин-Главный и Хелм, после чего будет пересекать государственную границу через пункт пропуска «Дорогуск» и отправиться в Киев.
В обратном направлении поезд будет прибывать в Дорогуск рано утром, а затем будет следовать через Хелм и Люблин.
На станцию ​​Варшава-Западная он должен прибывать в 9:14.
Использовать новый маршрут для внутренних поездок по территории Польши не будет разрешено.
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Продажа билетов будет производиться исключительно для международных перевозок.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что поезд Adriatic Expres возвращается и соединит польские города с Риекой (Хорватия). В этом сезоне поезда будут курсировать чаще, а в их состав будут добавлены дополнительные вагоны. Adriatic Express будет запущен в конце июня и будет курсировать до конца августа.
Также мы писали, что с 28 июня поезд «Бессарабия», курсирующий по маршруту Киев — Кишинев, переходит на ежедневный график движения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Железнодорожный транспорт
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