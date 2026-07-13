Между Варшавой и Киевом могут запустить новый ежедневный поезд

Между Варшавой и Киевом может появиться новое ежедневное железнодорожное сообщение. Польский перевозчик PKP Intercity сделал очередной шаг к запуску международного маршрута, подав официальное сообщение в Управление железнодорожного транспорта Польши (UTK).
В настоящее время в Управлении железнодорожного транспорта Польши началась процедура рассмотрения заявки. В течение месяца другие участники рынка могут потребовать проведения проверки экономического баланса, чтобы оценить, не повлияет ли запуск нового маршрута на уже существующие железнодорожные перевозки.
Согласно заявке, поезд должен курсировать между станциями Варшава-Западная и Киев-Пассажирский ежедневно с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года.
Речь идет лишь о начале обязательной административной процедуры, предшествующей запуску нового международного маршрута.
Каким будет маршрут
Предварительно предполагается, что поезд отправится со станции Варшава-Западная в 18:46. Поезд будет останавливаться на станциях Варшава-Центральная, Варшава-Восточная, Люблин-Главный и Хелм, после чего будет пересекать государственную границу через пункт пропуска «Дорогуск» и отправиться в Киев.
В обратном направлении поезд будет прибывать в Дорогуск рано утром, а затем будет следовать через Хелм и Люблин.
На станцию Варшава-Западная он должен прибывать в 9:14.
Использовать новый маршрут для внутренних поездок по территории Польши не будет разрешено.
Во время движения в Украину посадка пассажиров будет возможна только на польских станциях, а в обратном направлении будет предусматриваться только высадка пассажиров.
Продажа билетов будет производиться исключительно для международных перевозок.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что поезд Adriatic Expres возвращается и соединит польские города с Риекой (Хорватия). В этом сезоне поезда будут курсировать чаще, а в их состав будут добавлены дополнительные вагоны. Adriatic Express будет запущен в конце июня и будет курсировать до конца августа.
Также мы писали, что с 28 июня поезд «Бессарабия», курсирующий по маршруту Киев — Кишинев, переходит на ежедневный график движения.