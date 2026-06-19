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Поїзд Київ — Кишинів курсуватиме щоденно: коли запрацює новий графік

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Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах.
Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах.
Із 28 червня поїзд «Бессарабія», що курсує за маршрутом Київ — Кишинів, переходить на щоденний графік руху.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи», — зазначив Кулеба.

Графік руху

Було змінено час відправлення з Кишинева.
З 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що покращить можливості для пересадок на інші маршрути.
У складі поїзда — плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для комфортних подорожей родин із дітьми.
Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Укрзалізниця призначає додаткові рейси до Закарпаття та Карпат. До Рахова поїдуть поїзди 213/214 і 251/252 Київ-Рахів. Виїзд із Києва 17, 19, 21 червня, із Рахова — 18, 20, 22 червня. До Солотвина вирушить поїзд 203/204 Київ-Солотвино. Відправка з Києва 19, 21 червня, із Солотвина — 20, 22 червня.
Також ми писали, що в «Укрзалізниці» почали діяти нові правила повернення квитків. Зокрема, змінився відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Чим ближче дата поїздки, тим менше сума повернення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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