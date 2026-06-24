З Польщі до Хорватії знову курсуватиме потяг — деталі Сьогодні 17:27 — Світ

З Польщі до Хорватії знову курсуватиме потяг — деталі

Потяг Adriatic Expres повернтається і з’єднає польські міста з Рієкою (Хорватія).

Минулогорічний успіх сезонного сполучення, яке обслуговує PKP Intercity, спонукав перевізника збільшити частоту рейсів, пише inpoland.net.pl.

Коли почне їздити

У цьому сезоні поїзди курсуватимуть частіше, а до їхнього складу будуть додані додаткові вагони.

Adriatic Express буде запущено наприкінці червня та курсуватиме до кінця серпня.

Запуск затребуваного сполучення збігається з початком літніх канікул у 2026 році.

Перший рейс вирушать зі Східної Варшави 26 червня о 13:36, а прибуде до Хорватії о 10:04 наступного дня.

Потяг курсуватиме шість разів на тиждень (минулого сезону було лише чотири рейси). Ще одним нововведенням є продовження маршруту — поїзд курсуватиме до Копера в Словенії.

У польщі потяг зупинятиметься на таких станціях: Опочно, Влощова, Заверце, Домброва Гурнича, Сосновець, Катовіце, Тихи, Рибнік, Водзіслав Шльонський і Халупки.

Дорога з Варшави до Рієки займатиме приблизно 20 год 23 хв.

Близько 9:37 наступного дня після виїзду з Варшави вагони до Копера від’єднають в Любляні.

Куди ще можуть потрапити

Справжньою родзинкою майбутнього сезону стане можливість подорожувати ще далі на південь. Мандрівники зможуть дістатися до італійського Трієста, скориставшись інноваційним комбінованим квитком, який включає подорож як поїздом, так і автобусом.

Вартість подорожі Adriatic Express до Хорватії варіюється. Найекономніший варіант, місце другого класу з Варшави до Рієки, коштує близько 190 злотих. Ті, хто віддає перевагу комфорту спального вагона, можуть розраховувати на близько 300 злотих, що еквівалентно акційній ціні 69,90 євро.

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