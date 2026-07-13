0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как могут возрасти штрафы за мусор (суммы)

Личные финансы
39
Как могут возрасти штрафы за мусор (суммы)
Как могут возрасти штрафы за мусор (суммы)
В ВР зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, предусматривающие комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами.
Документы предлагают значительно увеличить штрафы, ввести новые виды административных правонарушений и усилить наказание за экологические преступления.
Законопроекты № 15325 и № 15327 разработаны во исполнение Закона Украины «Об управлении отходами». Их цель — привести украинское законодательство в соответствие с европейскими экологическими стандартами, усилить контроль за обращением с отходами и сократить количество стихийных свалок.
Документ № 15325 касается административной ответственности, а № 15327 — уголовной.
Предложена двухуровневая система наказаний: за менее тяжкие нарушения — существенно более высокие штрафы, а за действия, создавшие опасность для людей или нанесшие значительный ущерб окружающей среде, — уголовную ответственность.

Какие штрафы могут возрасти

Законопроект предлагает увеличить штрафы за:
  • порчу, загрязнение или засорение земель и почв отходами;
  • засорение лесов;
  • повреждение или уничтожение лесов вследствие загрязнения;
  • нарушение требований законодательства в сфере управления отходами;
  • нарушение правил благоустройства населенных пунктов.
За засорение или загрязнение земель отходами предлагается установить штраф:
  • для граждан — от 1 700 до 5 100 гривен;
  • для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — в 13 600 до 17 000 гривен.
В случае повторного нарушения в течение года или если оно причинило значительный ущерб окружающей среде, штрафы могут возрасти:
  • для граждан — от 6 800 до 15 300 гривен;
  • для должностных лиц и ФЛП — от 42 500 до 51 000 гривен.
Такие же санкции предлагается применять за засорение лесов, повреждение лесных территорий из-за загрязнения и другие нарушения правил управления отходами.
Отдельно законопроект определяет понятие «большой вред окружающей среде». Таковым предлагается считать ущерб в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems