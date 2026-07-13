Как могут возрасти штрафы за мусор (суммы) Сегодня 19:29 — Личные финансы

Как могут возрасти штрафы за мусор (суммы)

В ВР зарегистрированы законопроекты № 15325 и № 15327, предусматривающие комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами.

Документы предлагают значительно увеличить штрафы, ввести новые виды административных правонарушений и усилить наказание за экологические преступления.

Законопроекты № 15325 и № 15327 разработаны во исполнение Закона Украины «Об управлении отходами». Их цель — привести украинское законодательство в соответствие с европейскими экологическими стандартами, усилить контроль за обращением с отходами и сократить количество стихийных свалок.

Документ № 15325 касается административной ответственности, а № 15327 — уголовной.

Предложена двухуровневая система наказаний: за менее тяжкие нарушения — существенно более высокие штрафы, а за действия, создавшие опасность для людей или нанесшие значительный ущерб окружающей среде, — уголовную ответственность.

Какие штрафы могут возрасти

Законопроект предлагает увеличить штрафы за:

порчу, загрязнение или засорение земель и почв отходами;

засорение лесов;

повреждение или уничтожение лесов вследствие загрязнения;

нарушение требований законодательства в сфере управления отходами;

нарушение правил благоустройства населенных пунктов.

За засорение или загрязнение земель отходами предлагается установить штраф:

для граждан — от 1 700 до 5 100 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — в 13 600 до 17 000 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года или если оно причинило значительный ущерб окружающей среде, штрафы могут возрасти:

для граждан — от 6 800 до 15 300 гривен;

для должностных лиц и ФЛП — от 42 500 до 51 000 гривен.

Такие же санкции предлагается применять за засорение лесов, повреждение лесных территорий из-за загрязнения и другие нарушения правил управления отходами.

Отдельно законопроект определяет понятие «большой вред окружающей среде». Таковым предлагается считать ущерб в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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