Какие периоды стажа могут не засчитать и почему (пояснение ПФ)

Главный документ для старого периода — трудовая книжка. Если ее нет или в ней не хватает нужной записи, ПФУ принимает во внимание другие бумаги: справки с места работы, учебы, службы или из архивов.
Обучение
Годы на дневной форме в университете или в аспирантуре могут добавить несколько лет в общий стаж — если они приходятся именно на период до 2004 года.
До 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывают периоды дневного обучения в:
вузах (кроме времени на подготовительном отделении);
профессиональных учебно-воспитательных заведениях;
заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров;
аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре
За тот же период в стаж также относят время ухода:
за человеком с инвалидностью I группы;
за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет;
за пенсионером, который по заключению врачей нуждается в постоянном стороннем уходе или уже достиг 80 лет;
а также время, когда неработающая мать ухаживает за малолетним ребенком.
Стаж после 2004 года
После введения персонифицированного учета правила изменились. Стаж формируется автоматически — на основе уплаченных страховых взносов, а не справок об обучении или уходе.
Напомним, 10 июня истек срок оцифровки трудовых книжек для представления в Пенсионный Фонд. Что делать работнику, у которого бумажная трудовая книжка не будет отсканирована и передана в Пенсионный фонд до этого времени? В ПФ объяснили, что если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года, это не приведет к потере страхового стажа.
В видео на нашем YouTube-канале разбираем главные требования Пенсионного фонда Украины, объясняем, как самостоятельно загрузить документы через портал ПФУ и на какие коварные ошибки в записях следует обратить внимание уже сейчас.