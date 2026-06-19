Какие периоды стажа могут не засчитать и почему (пояснение ПФ) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие периоды стажа могут не засчитать и почему (пояснение ПФ)

Какие годы вашего стажа могут не попасть в пенсионный стаж, рассказала заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Есть периоды, которые засчитываются только при определенных условиях и документах.

Что было до 2004 года

В Украине с 1 января 2004 года действует система персонифицированного учета. Это электронная база, куда автоматически попадают данные о каждом уплаченном страховом взносе.

За периоды до этой даты такой базы не было. Поэтому стаж тех лет подтверждают не вкладами, а документами — по правилам, действовавшим еще до 2004 года.

Главный документ для старого периода — трудовая книжка. Если ее нет или в ней не хватает нужной записи, ПФУ принимает во внимание другие бумаги: справки с места работы, учебы, службы или из архивов.

Обучение

Годы на дневной форме в университете или в аспирантуре могут добавить несколько лет в общий стаж — если они приходятся именно на период до 2004 года.

До 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывают периоды дневного обучения в:

вузах (кроме времени на подготовительном отделении);

профессиональных учебно-воспитательных заведениях;

заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров;

аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре

За тот же период в стаж также относят время ухода:

за человеком с инвалидностью I группы;

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет;

за пенсионером, который по заключению врачей нуждается в постоянном стороннем уходе или уже достиг 80 лет;

а также время, когда неработающая мать ухаживает за малолетним ребенком.

Стаж после 2004 года

После введения персонифицированного учета правила изменились. Стаж формируется автоматически — на основе уплаченных страховых взносов, а не справок об обучении или уходе.

Напомним, 10 июня истек срок оцифровки трудовых книжек для представления в Пенсионный Фонд. Что делать работнику, у которого бумажная трудовая книжка не будет отсканирована и передана в Пенсионный фонд до этого времени? В ПФ объяснили, что если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года, это не приведет к потере страхового стажа.

видео на нашем YouTube-канале разбираем главные требования Пенсионного фонда Украины, объясняем, как самостоятельно загрузить документы через портал ПФУ и на какие коварные ошибки в записях следует обратить внимание уже сейчас.

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