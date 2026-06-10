Сегодня истекает срок оцифровки трудовых книжек: ПФ объяснили, что делать дальше Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Сегодня истекает срок оцифровки трудовых книжек: ПФ объяснили, что делать дальше

Сегодня, 10 июня, истекает срок оцифровки трудовых книжек для предоставления в Пенсионный Фонд.

Что делать работнику, у которого бумажная трудовая книжка не будет отсканирована и передана в Пенсионный фонд до данной даты?

потери страхового стажа не будет. В ПФ объяснили , что если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года,

Однако это значительно усложнит процесс назначения пенсии в будущем, поскольку данные о периоде работы до 2004 года не попадут в электронный реестр автоматически.

Читайте также Не оцифровали трудовую книжку: будет ли штраф после 10 июня

Статус страхового стажа

Страховой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, подтверждается из записей в бумажной трудовой книжке. Если данные не будут оцифрованы до завершения переходного периода, они не исчезнут, но при назначении пенсии человеку придется лично предоставлять оригинал бумажной книжки в ПФУ для подтверждения стажа Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV, заключительные положения.

Стаж после 1 января 2004 года уже учитывается в электронном реестре на основании отчетов работодателей и дополнительная оцифровка не требуется.

Как пишет ПФ, Законом Украины от 05.02.2021 г. № 1217-IX установлен пятилетний переходный период (с 10.06.2021 по 10.06.2026 гг.) для включения ПФУ в реестр застрахованных лиц отсутствующих сведений о трудовой деятельности. После этой даты бумажная трудовая книжка окончательно перестает быть основным документом для учета, а приоритет предоставляется электронным данным.

Обязанности работодателя и хранение

До 10 июня 2026 года работодатель, который хранит трудовые книжки работников (принятых до 10.06.2021 г.), обязан обеспечить их сканирование и передачу в ПФУ.

После завершения оцифровки бумажная трудовая книжка выдается работнику на руки под подпись на хранение, ст. 48 КЗоТ.

Если книжка не была отсканирована работодателем, работник может сделать это самостоятельно через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ даже после дедлайна, однако официальный период массовой оцифровки завершается именно в июне 2026 года.

Риски

Главный риск — потеря или повреждение бумажного документа. Если данные не оцифрованы, а бумажная книжка будет потеряна после 10.06.2026, подтверждение стажа до 2004 года потребует сложных процедур через архивы или судебные решения.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14257, который предлагает продлить срок оцифровки на период действия военного положения и три года после его завершения, однако по состоянию на март 2026 года он еще не принят. Поэтому действующим остается дедлайн 10 июня 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.