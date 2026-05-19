Не оцифровали трудовую книжку: будет ли штраф после 10 июня Сегодня 14:01

Трудовая книжка в ноутбуке

До 10 июня 2026 года в Украине идет переход на электронный учет трудовой деятельности. Именно к этой дате гражданам рекомендуют оцифровать бумажные трудовые книжки. При этом никаких штрафов за несвоевременную подачу документов не предусмотрено, однако в будущем это может создать определенные трудности.

Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады по защите прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Ольга Алтунина.

Штрафы за неоцифрованную трудовую книжку

Важнейшее для работников финансовых санкций за неоцифрованную трудовую книжку нет.

Дедлайн 10 июня 2026 года — рекомендательный, а не принудительный.

То есть, если человек не подаст документы до 10 июня, штрафовать его не будут. В то же время, откладывать оцифровку не стоит, ведь это может осложнить подтверждение трудового стажа, особенно за периоды работы до 2004 года.

Почему важно оцифровать трудовую книжку

Оцифровка — перенос данных из бумажной трудовой книжки в реестр Пенсионного фонда Украины.

Следует учитывать, что:

информация о стаже после 2004 года, как правило, уже содержится в электронной системе;

данные о стаже до 2004 года подтверждаются в основном бумажными документами;

без внесения сведений в реестр могут возникнуть задержки при назначении пенсии.

Как подать документы

Передать трудовую книжку для оцифровки можно несколькими способами:

через работодателя;

самостоятельно через портал Пенсионного фонда Украины;

лично в сервисном центре ПФУ.

Вместе с трудовой книжкой рекомендуют подавать и другие документы, которые могут подтвердить стаж, в том числе дипломы, военный билет, свидетельства и справки.

Что нужно проверить перед подачей

Перед загрузкой документов следует внимательно убедиться, что:

верно указанные фамилия, имя, отчество и даты;

все записи о принятии на работу и об увольнении хорошо читаются;

скан-копии качественные, а печати и подписи отчетливо видны.

Что делать, если трудовая книжка потеряна

Если документ потерян, поврежден или в нем есть ошибки, для подтверждения стажа могут потребоваться дополнительные документы или справки из архивов. Поэтому решение таких вопросов лучше не откладывать до момента оформления пенсии.

Ранее мы сообщали, что в Украине и женщины и мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет. Однако сам по себе возраст не гарантирует назначение выплат: ключевое значение имеет наличие требуемого страхового стажа. Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2026—2028 — читайте здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.