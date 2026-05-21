День финансов: рекордное уменьшение количества ІТ-ФЛП, подача декларации через «Дію», перерасчет платежек

Четверг, 21 мая. Платежки за горячую воду и тепло будут пересчитывать в случае перебоев, ПриватБанк готовится к выходу на европейский рынок, а подать декларацию о доходах теперь можно через «Дію».

Рынок труда в Украине и за рубежом

По данным Национального банка, хотя бизнес по-прежнему жалуется на нехватку работников, количество искателей работы увеличивается. В общем, нехватка кадров сохраняется, особенно не хватает специалистов рабочих специальностей. НБУ прогнозирует, что в 2026 году средние реальные заработные платы, то есть с учетом инфляции возрастут почти на 12%. В последующие годы темпы роста, по прогнозу регулятора, составят 6−7% ежегодно.

Заметим, что именно медицина доминирует сегодня в рейтингах наиболее оплачиваемых работ в американской экономике. За пределами медицины в наиболее оплачиваемые профессии входят прежде всего специалисты из сфер авиации и управления.

Кстати, Исландия стала первой страной в мире, которая на национальном уровне перешла на четырехдневную рабочую неделю. По данным Евростата, темпы экономического роста Исландии в 2025 г. превысили показатели таких стран, как Германия, Люксембург, Швейцария, Норвегия, Бельгия, Франция, Австрия, Италия и Финляндия.

💻 Фриланс часто выглядит как идеальная альтернатива офисной работе: работаешь когда хочешь, живешь где хочешь, сам управляешь доходами. Но стоит помнить, что фриланс за границей — это не «легче», чем обычная работа. Во многих случаях — наоборот. Перед тем как выбрать это направление, необходимо учесть подводные камни: от налоговых нюансов и вопросов легализации до общих расходов на жизнь и социальный барьер.

Планы ПриватБанка

ПриватБанк в рамках стратегии развития рассматривает возможность выхода на европейский рынок в перспективе, когда для этого будут созданы условия. Комментируя возможную приватизацию, в ПриватБанке отметили , что наблюдательный совет работает над тем, чтобы банк был готов к такому решению в будущем.

Рекордное уменьшение ІТ-ФЛП

Украинский ІТ-рынок переживает одну из самых заметных трансформаций за последние годы. Количество ІТ-ФЛП в Украине за 2025−2026 годы сократилось сразу на 21%. Одной из главных причин сокращения ФЛП называют изменение моделей трудоустройства в ІТ.

В то же время, по данным Минцифры, Дія. City объединяет более 4300 компаний, в которых работают более 169 тыс. ІТ-специалистов. За первые четыре месяца 2026 года резиденты уплатили 17,3 млрд грн налогов. Больше всего компаний-резидентов зарегистрировано в Киеве — 2376.

Министерство обороны работает над механизмами трудоустройства технических специалистов, которые будут служить на должностях цифровых офицеров с гарантией работы по профилю.

Подача декларации через «Дію»

Через портал «Дія» украинцы теперь могут подать декларацию об имущественном положении и доходах. Одним из ключевых преимуществ нового сервиса стало автоматическое подтягивание данных из баз ГНС. Это позволяет быстрее заполнять декларацию и минимизирует риск ошибок.

Перерасчет платежек

Кабинет Министров вводит обновленный механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случае чрезвычайных ситуаций, в частности, из-за повреждений энергетической или коммунальной инфраструктуры. Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

Госдолг превысил $210 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга продолжает оставаться рекордной . С начала полномасштабного вторжения она выросла более чем вдвое — с $95,38 млрд в январе 2022 года до $210,82 млрд в марте 2026 года. В то же время, Украина договорилась с кредиторами о переносе части выплат по государственному долгу до 2030 года, что позволит снизить нагрузку на бюджет в ближайшие годы.

