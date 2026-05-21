Укрзализныця закупает вагоны нового поколения

Новые вагоны будут служить на 20 лет дольше
Укрзализныця объявила тендер на поставку еще 10 пассажирских вагонов нового поколения. Обновление подвижного состава осуществляется за финансирование из государственного бюджета Украины и продолжается на фоне регулярных обстрелов, выбытия вагонов и дефицита мест на большинстве направлений.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые вагоны уже вышли на маршруты

В этом году уже получено 9 новых производимых в Украине пассажирских вагонов, которые сразу поступили в работу. Как продолжение ежегодной программы обновления УЗ объявляет закупку 10 вагонов нового поколения в более широком габарите и более эффективных в течение жизненного цикла.
Новые вагоны будут служить на 20 лет дольше, иметь удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньше сервисного персонала.

Переход на вагоны нового поколения

Постепенный переход на заказ вагонов нового поколения Укрзализныця начала уже в прошлом году, когда была заказана сигнальная партия в 5 таких вагонов. В этом году количество наращено до 10.
Ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит в среднем 110 млн грн. Номинально это существенно дороже вагонов «старого образца», но при этом стоимость обслуживания 1 перевезенного пассажира в таком вагоне в пересчете на продленный 50-летний срок службы и с учетом оптимизированной потребности в сервисе останется фактически на том же уровне, несмотря на качественные изменения в эргономике и комфорте для пассажира.
В ближайшее время будут объявлены и дальнейшие закупки вагонов других типов, чтобы полностью и максимально эффективно использовать предусмотренный на обновление пассажирского подвижного состава ресурс.
По материалам:
Finance.ua
