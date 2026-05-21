Укрзализныця закупает вагоны нового поколения Сегодня 18:00

Новые вагоны будут служить на 20 лет дольше

Укрзализныця объявила тендер на поставку еще 10 пассажирских вагонов нового поколения. Обновление подвижного состава осуществляется за финансирование из государственного бюджета Украины и продолжается на фоне регулярных обстрелов, выбытия вагонов и дефицита мест на большинстве направлений.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые вагоны уже вышли на маршруты

В этом году уже получено 9 новых производимых в Украине пассажирских вагонов, которые сразу поступили в работу. Как продолжение ежегодной программы обновления УЗ объявляет закупку 10 вагонов нового поколения в более широком габарите и более эффективных в течение жизненного цикла.

Новые вагоны будут служить на 20 лет дольше, иметь удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньше сервисного персонала.

Переход на вагоны нового поколения

Постепенный переход на заказ вагонов нового поколения Укрзализныця начала уже в прошлом году, когда была заказана сигнальная партия в 5 таких вагонов. В этом году количество наращено до 10.

Ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит в среднем 110 млн грн. Номинально это существенно дороже вагонов «старого образца», но при этом стоимость обслуживания 1 перевезенного пассажира в таком вагоне в пересчете на продленный 50-летний срок службы и с учетом оптимизированной потребности в сервисе останется фактически на том же уровне, несмотря на качественные изменения в эргономике и комфорте для пассажира.

В ближайшее время будут объявлены и дальнейшие закупки вагонов других типов, чтобы полностью и максимально эффективно использовать предусмотренный на обновление пассажирского подвижного состава ресурс.

