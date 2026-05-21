ІТ-ФОПи в Україні масово закриваються Сьогодні 12:03

Айтівець-ФОП

Український ІТ-ринок переживає одну з найпомітніших трансформацій за останні роки. Кількість ІТ-ФОПів в Україні за 2025−2026 роки скоротилася одразу на 21% — це найбільше падіння з моменту початку спостережень у 2016 році.

На тлі масових закриттів підприємців айтівці дедалі частіше переходять на гіг-контракти та інші формати співпраці, а кількість нових ФОПів упала майже вдвічі.

Про це свідчить аналітика DOU

Кількість ІТ-ФОПів в Україні рекордно впала

За рік український ІТ-сектор втратив понад 56 тисяч ФОПів. Якщо до 2024 року кількість ІТ-підприємців стабільно зростала, то тепер ринок показав найбільше скорочення за весь період досліджень.

Найпоширенішим напрямом залишається КВЕД «Комп'ютерне програмування» — на нього припадає 67% усіх ІТ-ФОПів. Водночас проти 2025 року їх стало на 35 тисяч менше. Якщо торік падіння становило 6%, то тепер — 21%.

Суттєве скорочення також відбулося у сферах:

«Оброблення даних» — мінус 26,5%;

«Вебпортали» — мінус 26%.

Водночас нових ІТ-ФОПів теж стало значно менше. За період з лютого 2025 до лютого 2026 року в Україні зареєстрували 14,5 тисячі нових підприємців у сфері ІТ, тоді як роком раніше — 26,7 тисячі.

Айтівці переходять на інші формати роботи

Однією з головних причин скорочення ФОПів називають зміну моделей працевлаштування в ІТ.

За даними ринку, якщо наприкінці 2024 року як ФОП працювали 62% айтівців, то вже у 2025 році цей показник знизився до 53%.

Натомість зростає популярність:

гіг-контрактів;

формату Дія Employment;

офіційного працевлаштування за кордоном.

Частка гіг-контракторів та працівників за моделлю Дія Employment за рік зросла з 14% до 20%.

Додатково на ситуацію вплинули зміни податкових правил та обов’язкова сплата ЄСВ, через що у першому кварталі 2025 року зафіксували рекордну хвилю закриттів — понад 16,6 тисячі ІТ-ФОПів.

Частка жінок в ІТ-ФОП вперше почала знижуватися

Ще одна помітна тенденція — скорочення частки жінок серед ІТ-підприємців.

Після стабільного зростання з 2019 до 2025 року показник почав падати. Якщо торік жінки становили 31% ІТ-ФОПів, то тепер — 28,7%.

Серед новостворених ФОПів чоловіків також виявилося більше — 7862 проти 6672 жінок.

Найвища частка жінок зберігається у напрямах:

«Оброблення даних»;

«Консультування»;

«Вебпортали».

Водночас ІТ-ФОПи залишаються одними з найстабільніших підприємців в Україні. У середньому такі ФОПи працюють близько чотирьох років, а деякі компанії залишаються активними на ринку десятиліттями.

Раніше ми повідомляли , що кожен другий айтівець боїться втратити роботу. Водночас лише 5% респондентів зазначили, що втратили роботу через заміну їхніх функцій штучним інтелектом.

