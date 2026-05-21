ІТ-ФОПи в Україні масово закриваються

Український ІТ-ринок переживає одну з найпомітніших трансформацій за останні роки. Кількість ІТ-ФОПів в Україні за 2025−2026 роки скоротилася одразу на 21% — це найбільше падіння з моменту початку спостережень у 2016 році.
На тлі масових закриттів підприємців айтівці дедалі частіше переходять на гіг-контракти та інші формати співпраці, а кількість нових ФОПів упала майже вдвічі.
За рік український ІТ-сектор втратив понад 56 тисяч ФОПів. Якщо до 2024 року кількість ІТ-підприємців стабільно зростала, то тепер ринок показав найбільше скорочення за весь період досліджень.
Найпоширенішим напрямом залишається КВЕД «Комп'ютерне програмування» — на нього припадає 67% усіх ІТ-ФОПів. Водночас проти 2025 року їх стало на 35 тисяч менше. Якщо торік падіння становило 6%, то тепер — 21%.