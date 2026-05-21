День фінансів: рекордне зменшення кількості ІТ-ФОПів, подача декларації через «Дію», перерахунок платіжок Сьогодні 17:45

Четвер, 21 травня. Платіжки за гарячу воду й тепло перераховуватимуть у разі перебоїв, ПриватБанк готується до виходу на європейський ринок, а подати декларацію про доходи тепер можна через «Дію».

Ринок праці в Україні та за кордоном

За даними Національного банку, хоча бізнес все ще скаржиться на нестачу працівників, кількість шукачів роботи збільшується. Загалом брак кадрів зберігається, особливо не вистачає фахівців робітничих спеціальностей. НБУ прогнозує, що в 2026 році середні реальні заробітні плати, тобто з урахуванням інфляції, зростуть майже на 12%. У наступні роки темпи зростання, за прогнозом регулятора, становитимуть 6−7% щороку.

Зауважимо, що саме медицина сьогодні домінує у рейтингах найбільш оплачуваних робіт в американській економіці. За межами медицини до найбільш оплачуваних професій входять насамперед фахівці зі сфер авіації та управління.

До речі, Ісландія стала першою країною у світі, яка на національному рівні перейшла на чотириденний робочий тиждень. За даними Євростату, темпи економічного зростання Ісландії у 2025 році перевищили показники таких країн, як Німеччина, Люксембург, Швейцарія, Норвегія, Бельгія, Франція, Австрія, Італія та Фінляндія.

💻 Фриланс часто виглядає як ідеальна альтернатива офісній роботі: працюєш коли хочеш, живеш де хочеш, сам керуєш доходами. Але варто пам’ятати, що фриланс за кордоном — це не «легше», ніж звичайна робота. У багатьох випадках — навпаки. Перед тим як обрати цей напрямок, необхідно врахувати «підводне каміння»: від податкових нюансів та питань легалізації до загальних витрат на життя та соціальний бар’єр.

Плани ПриватБанку

ПриватБанк у межах стратегії розвитку розглядає можливість виходу на європейський ринок у перспективі, коли для цього будуть створені відповідні умови. Коментуючи можливу приватизацію, у ПриватБанку зазначили , що наглядова рада працює над тим, щоб банк був готовий до такого рішення в майбутньому.

Рекордне зменшення ІТ-ФОПів

Український ІТ-ринок переживає одну з найпомітніших трансформацій за останні роки. Кількість ІТ-ФОПів в Україні за 2025−2026 роки скоротилася одразу на 21%. Однією з головних причин скорочення ФОПів називають зміну моделей працевлаштування в ІТ.

Водночас, за даними Мінцифри, Дія. City об’єднує понад 4300 компаній, у яких працюють більш як 169 тис. ІТ-фахівців. За перші чотири місяці 2026 року резиденти сплатили 17,3 млрд грн податків. Найбільше компаній-резидентів зареєстровано в Києві — 2376.

Додамо, що Міністерство оборони працює над механізмами працевлаштування технічних фахівців, які служитимуть на посадах цифрових офіцерів із гарантією роботи за профілем.

Подача декларації через «Дію»

Через портал «Дія» українці тепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи. Однією з ключових переваг нового сервісу стало автоматичне підтягування даних із баз ДПС. Це дозволяє швидше заповнювати декларацію та мінімізує ризик помилок.

Перерахунок платіжок

Кабінет Міністрів запроваджує оновлений механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через пошкодження енергетичної або комунальної інфраструктури. Перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

Держборг перевищив $210 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу продовжує залишатися рекордною . Від початку повномасштабного вторгнення вона зросла більш ніж удвічі — з $95,38 млрд у січні 2022 року до $210,82 млрд у березні 2026 року. Водночас Україна домовилася з кредиторами про перенесення частини виплат за державним боргом до 2030 року, що дозволить знизити навантаження на бюджет у найближчі роки.

