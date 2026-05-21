0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Державний борг України перевищив $210 млрд: як змінилася заборгованість за час великої війни

Казна та Політика
107
Держборг
Держборг
Україна домовилася з кредиторами про перенесення частини виплат за державним боргом до 2030 року, що дозволить знизити навантаження на бюджет у найближчі роки. Водночас загальна сума державного та гарантованого державою боргу продовжує залишатися рекордною.
Від початку повномасштабного вторгнення вона зросла більш ніж удвічі — з $95,38 млрд у січні 2022 року до $210,82 млрд у березні 2026 року.

Що таке державний і гарантований державою борг

Державний борг — це прямі зобов’язання уряду перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами. Найчастіше він зростає через дефіцит бюджету, коли витрати держави перевищують її доходи.
Читайте також
Гарантований державою борг — це кредити державних підприємств і установ, за якими уряд виступає гарантом. Якщо такі позичальники не зможуть виконати свої зобов’язання, борг доведеться погашати державі.
Після початку повномасштабної війни потреби бюджету різко зросли, насамперед через збільшення витрат на оборону, соціальні виплати та відновлення інфраструктури.
Державний борг України перевищив $210 млрд: як змінилася заборгованість за час великої війни

Як зростав держборг України під час повномасштабної війни

На початку 2022 року державний і гарантований державою борг становив $95,38 млрд.
  • Наприкінці 2022 року він зріс до $111,38 млрд;
  • За підсумками 2023 року — до $145,32 млрд;
  • Наприкінці 2024 року — до $166,06 млрд;
  • У 2025 році борг досяг $213,33 млрд;
  • У березні 2026 року знизився до $210,82 млрд.
Таким чином, за чотири роки загальна сума заборгованості збільшилася більш ніж на $115 млрд.

Чому борг трохи скоротився у 2026 році

У перші місяці 2026 року обсяг держборгу дещо зменшився. Після зростання у січні на $1,67 млрд у лютому та березні він скоротився на $1,82 млрд та $2,36 млрд відповідно.
Це стало найбільшим зниженням з липня 2022 року.
Місце для вашої реклами
Однією з причин стало досягнення домовленостей про перенесення частини виплат за зовнішніми зобов’язаннями на 2030 рік. Таке рішення дає змогу зменшити короткострокове навантаження на державні фінанси та спрямувати більше коштів на поточні потреби країни.

Якою є боргова стратегія України

Наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів затвердив Стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки.
Документ передбачає три цілі:
  • збільшення частки грантів та іншого не боргового фінансування для забезпечення фінансування державного бюджету;
  • зменшення боргових ризиків шляхом зменшення вартості боргу, подовження строків погашення боргових зобов’язань і оптимізації їх структури;
  • підтримка відносин з інвесторами та стимулювання розвитку внутрішнього ринку державних облігацій як інструменту відновлення економіки.
Основна мета стратегії — забезпечити фінансову стійкість країни навіть в умовах тривалої війни та значних бюджетних потреб.
За матеріалами:
Слово і Діло
Держборг
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems