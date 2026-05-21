Державний борг України перевищив $210 млрд: як змінилася заборгованість за час великої війни

Держборг

Україна домовилася з кредиторами про перенесення частини виплат за державним боргом до 2030 року, що дозволить знизити навантаження на бюджет у найближчі роки. Водночас загальна сума державного та гарантованого державою боргу продовжує залишатися рекордною.

Від початку повномасштабного вторгнення вона зросла більш ніж удвічі — з $95,38 млрд у січні 2022 року до $210,82 млрд у березні 2026 року.

Що таке державний і гарантований державою борг

Державний борг — це прямі зобов’язання уряду перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами. Найчастіше він зростає через дефіцит бюджету, коли витрати держави перевищують її доходи.

Гарантований державою борг — це кредити державних підприємств і установ, за якими уряд виступає гарантом. Якщо такі позичальники не зможуть виконати свої зобов’язання, борг доведеться погашати державі.

Після початку повномасштабної війни потреби бюджету різко зросли, насамперед через збільшення витрат на оборону, соціальні виплати та відновлення інфраструктури.

Як зростав держборг України під час повномасштабної війни

На початку 2022 року державний і гарантований державою борг становив $95,38 млрд.

Наприкінці 2022 року він зріс до $111,38 млрд;

За підсумками 2023 року — до $145,32 млрд;

Наприкінці 2024 року — до $166,06 млрд;

У 2025 році борг досяг $213,33 млрд;

У березні 2026 року знизився до $210,82 млрд.

Таким чином, за чотири роки загальна сума заборгованості збільшилася більш ніж на $115 млрд.

Чому борг трохи скоротився у 2026 році

У перші місяці 2026 року обсяг держборгу дещо зменшився. Після зростання у січні на $1,67 млрд у лютому та березні він скоротився на $1,82 млрд та $2,36 млрд відповідно.

Це стало найбільшим зниженням з липня 2022 року.

Однією з причин стало досягнення домовленостей про перенесення частини виплат за зовнішніми зобов’язаннями на 2030 рік. Таке рішення дає змогу зменшити короткострокове навантаження на державні фінанси та спрямувати більше коштів на поточні потреби країни.

Якою є боргова стратегія України

Наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів затвердив Стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки.

Документ передбачає три цілі:

збільшення частки грантів та іншого не боргового фінансування для забезпечення фінансування державного бюджету;

зменшення боргових ризиків шляхом зменшення вартості боргу, подовження строків погашення боргових зобов’язань і оптимізації їх структури;

підтримка відносин з інвесторами та стимулювання розвитку внутрішнього ринку державних облігацій як інструменту відновлення економіки.

Основна мета стратегії — забезпечити фінансову стійкість країни навіть в умовах тривалої війни та значних бюджетних потреб.

