Когда засчитывается стаж, если украинцы работают за границей (список стран) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Когда засчитывается стаж, если украинцы работают за границей (список стран)

Украинцам, работающим за границей, могут засчитать это в трудовой стаж в Украине. Но есть условия.

Об этом рассказала заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Два принципа зачисления стажа

Заграничный стаж считают по-разному — все зависит от соглашения, которое Украина подписала с конкретным государством. Существуют два основных подхода: пропорциональный и территориальный.

По пропорциональному принципу, каждая страна выплачивает часть пенсии именно за тот период, который человек отработал на ее территории. Если стажа в одном государстве не хватает для выхода на пенсию, в расчет дополнительно принимают период работы в другой стране — участнице соглашения.

По территориальному принципу пенсию назначает государство, где человек фактически проживает. Тогда учитывают весь стаж, приобретенный в любой из договорных стран, а также работу во времена СССР.

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