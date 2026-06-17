0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда засчитывается стаж, если украинцы работают за границей (список стран)

Личные финансы
15
Когда засчитывается стаж, если украинцы работают за границей (список стран)
Когда засчитывается стаж, если украинцы работают за границей (список стран)
Украинцам, работающим за границей, могут засчитать это в трудовой стаж в Украине. Но есть условия.
Об этом рассказала заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Два принципа зачисления стажа

Заграничный стаж считают по-разному — все зависит от соглашения, которое Украина подписала с конкретным государством. Существуют два основных подхода: пропорциональный и территориальный.
Когда засчитывается стаж, если украинцы работают за границей (список стран)
По пропорциональному принципу, каждая страна выплачивает часть пенсии именно за тот период, который человек отработал на ее территории. Если стажа в одном государстве не хватает для выхода на пенсию, в расчет дополнительно принимают период работы в другой стране — участнице соглашения.
По территориальному принципу пенсию назначает государство, где человек фактически проживает. Тогда учитывают весь стаж, приобретенный в любой из договорных стран, а также работу во времена СССР.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems