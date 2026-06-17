Когда засчитывается стаж, если украинцы работают за границей (список стран)

Украинцам, работающим за границей, могут засчитать это в трудовой стаж в Украине. Но есть условия.
Об этом рассказала заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
Два принципа зачисления стажа
Заграничный стаж считают по-разному — все зависит от соглашения, которое Украина подписала с конкретным государством. Существуют два основных подхода: пропорциональный и территориальный.
По пропорциональному принципу, каждая страна выплачивает часть пенсии именно за тот период, который человек отработал на ее территории. Если стажа в одном государстве не хватает для выхода на пенсию, в расчет дополнительно принимают период работы в другой стране — участнице соглашения.
По территориальному принципу пенсию назначает государство, где человек фактически проживает. Тогда учитывают весь стаж, приобретенный в любой из договорных стран, а также работу во времена СССР.