Что готовит ЕС для защиты украинцев — детали Сегодня 08:03 — Личные финансы

Что готовит ЕС для защиты украинцев — детали

В июле Европейская комиссия объявит о наиболее значительных изменениях в директиве о временной защите беженцев из Украины, внесенных с 2022 года.

Об этом рассказывает польское издание Rzeczpospolita , пишет УНИАН.

Согласно публикации, временная защита будет предоставлена ​​только гражданам Украины, имеющим справку , подтверждающую их освобождение от мобилизации.

По словам заместителя министра внутренних дел Польши Мацея Душчика, работа над этими изменениями близится к завершению, и Варшава их поддерживает.

В публикации напомнили, что в начале июня Украина призвала страны ЕС ограничить въезд своих граждан на особых условиях временной защиты, поскольку многие граждане, подлежащие мобилизации, уехали в европейские страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил запрет на выезд из страны для молодых украинцев в возрасте 18−22 лет. Однако, согласно публикации, за первые три месяца в Польшу из Украины въехало более 121 000 мужчин-гражданинов Украины в возрасте 18−22 лет.

Читайте также Временная защита в ЕС: можно ли выезжать в Украину и на каких условиях

«Да, эти два решения могут восприниматься как взаимоисключающие, но это хорошо продуманная стратегия президента Зеленского, который уже два-три года пытается переложить ответственность за низкий уровень призыва в армию на Запад, оставаясь при этом честным в целях внутренней политики», — заявил журналистам Кшиштоф Нечипор, аналитик группы по беларуси, Украине и Молдове в Центре восточных исследований.

Изменения коснутся и украинок

Он уточнил, что новые ограничения будут применяться и к тем, кто хотел бы получить в ЕС лишь временную защиту.

В публикации отмечалось, что директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года. До этой даты действует временная защита беженцев из Украины.

Читайте также Евростат посчитал украинцев, которым предоставляют временную защиту в ЕС

По данным Евростата, 4,3 миллиона украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС. Большинство из них проживают в Германии (1,2 миллиона человек) и Польше (960 тысяч человек).

Согласно данным реестра PESEL, в настоящее время в Польше проживает более 218 000 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих статус иностранца-украинца. В целом по Европейскому союзу взрослые мужчины составляют 26,6% от общего числа лиц, находящихся под защитой, что означает, что около 1,15 миллиона украинских мужчин имеют временный статус защиты.

Изменения в получении гражданства Польши

Согласно публикации, Министерство внутренних дел Польши также завершает работу над поправками к закону о гражданстве, которые в наибольшей степени затронут граждан Украины. Журналисты отметили, что украинцы на протяжении многих лет составляют самую многочисленную группу граждан, подающих заявления на получение польского гражданства.

Проект основывается на четырех ключевых изменениях. Первое из них предполагает увеличение срока проживания в Польше до восьми лет. Однако пока не известно, будет ли учтен период временной защиты.

Кроме того, будет введен тест на получение гражданства, основанный на датском опыте, — он будет проводиться на польском языке на уровне B2, что означает, что иностранец автоматически должен будет свободно общаться и понимать сложные тексты на польском языке. Тест будет включать, в частности, вопросы по истории и конституционным нормам.

«Польское гражданство предоставляет ряд привилегий, включая право голоса и избрания на выборные должности. Поэтому мы должны быть уверены, что такой человек интегрирован в нашу систему ценностей», — заявил заместитель министра внутренних дел Польши.

В публикации подчеркивалось, что ключевым моментом станет «заявление о лояльности», которое иностранец должен будет подписать в конце всей процедуры. Это станет рычагом влияния на тех, кто может выступать против интересов Польши.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.