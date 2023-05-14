Евростат посчитал украинцев, которым предоставляют временную защиту в ЕС — Finance.ua

Евростат посчитал украинцев, которым предоставляют временную защиту в ЕС
По состоянию на конец марта 2023 г. статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Отмечается, что наибольшее количество статусов временной защиты предоставили Германия (1 067 755 человек; 27% от общего количества), Польша (976 575; 25%) и Чехия (325 245; 8%).
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По сравнению с концом февраля 2023 года количество беженцев из Украины, получивших временную защиту в странах ЕС, уменьшилось на 3%. Наибольшее сокращение зафиксировали в Чехии (-122 585; -27%), Швеции (-23 635; -49%) и Польше (-17 180; -2%).
В то же время, рост количества статусов временной защиты зарегистрировали в Германии (+33 125; +3%), Италии (+7 430; +5%) и Румынии (+6 640; +6%).
Справка Finance.ua:
- убежище в Чехии получили почти полмиллиона украинцев. Беженцы продолжают выбирать эту страну — в 2023 году на получение временной защиты подались почти 30 тысяч украинцев;
- беженцы из Украины, которые находятся на территории Польши, имеют возможность путешествовать в другие страны, а затем возвращаться.
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