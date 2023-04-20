Як виїхати з Польщі з diia.pl та не втратити захист: корисні поради — Finance.ua

Як виїхати з Польщі з diia.pl та не втратити захист: корисні поради Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як виїхати з Польщі з diia.pl та не втратити захист: корисні поради, fintek.pl

Біженці з України, які наразі перебувають на території Польщі, мають можливість подорожувати до інших країн, а потім повертатися. Про це йдеться на офіційному державному сайті Польщі.

Як українцям подорожувати разом з diia.pl

Як відомо, diia.pl — це документ, що підтверджує легальне перебування осіб, які отримали тимчасовий захист в наслідок війни в Україні на території Польщі, та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони.

Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському Союзі.

Що громадянам України важливо мати та знати для подорожі разом з diia.pl

Важливо мати призначений номер PESEL та отриманий логін та пароль до довіреного профілю. Наявність біометричного закордонного паспорта обов’язкова.

Кожний виїзд/виліт з Польщі не має бути довше за 30 днів.

При наявності diia.pl можна пересуватися в межах Шенгенської зони протягом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Отримати diia.pl зможуть тільки ті українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.



Зверніть увагу: діти до 13 років, можуть перетинати зовнішні кордони Європейського Союзу, а також подорожувати в його межах за таких умов:

мати при собі PESEL (паперову версію) та біометричний закордонний паспорт;

мають бути у супроводі хоча б одного з батьків/довірених осіб, які мають diia.pl (та/або інші дозвільні документи для вільного перетину кордону).



Нагадаємо, разом з diia.pl.pl українці можуть виїжджати до будь-яких країн (в т.ч. — Туреччина, Єгипет і т.д.) та безперешкодно повертатися до Польщі, тому що з цим цифровим документом дозволено перетинати зовнішні кордони ЄС, а не тільки подорожувати в його межах.

При перетині кордону на автомобілі не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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