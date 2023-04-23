Тимчасовий захист у Чехії: що змінилось — Finance.ua

Тимчасовий захист у Чехії: що змінилось Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

Тимчасовий захист у Чехії: що змінилось

Прихисток у Чехії отримали майже пів мільйона українців. Біженці продовжують обирати цю країну — у 2023 році на отримання тимчасового захисту подалися майже 30 тисяч українців.

Про е пише proukrainu.blesk.cz

Куди звертатися після приїзду до Чехії

Після прибуття до Чехії з метою отримання тимчасового захисту слід повідомити міграційні органи Чехії про свій приїзд. Візу тимчасового захисту можна зробити в одному з регіональних центрів допомоги українцям (KACPU).

У цих центрах оформлюють візу тимчасового захисту терміном до 31 березня 2024 року, у разі потреби допомагають з пошуком житла, отриманням тимчасової матеріальної допомоги, надають безкоштовно медичне страхування на 150 днів. Всі послуги в цих центрах є безкоштовними.

3 днів після приїзду повідомити про своє місце проживання Громадяни України, які прибувають до Чеської Республіки, зобов’язані упродовжпісля приїзду повідомити про своє місце проживання Поліцію у справах іноземців

Які документи треба мати для тимчасового захисту

Українських біженців у KACPU реєструють за будь-яким документом, що посвідчує особу, навіть протермінованим:

закордонний паспорт;

біометричний закордонний паспорт;

біометрична ID-картка.

Якщо у біженців немає закордонного, внутрішнього паспорту, спершу треба звернутися до посольства України в Празі чи консульства України в Брно для оформлення тимчасового документу посвідчення особи.

У подальшому документи треба виготовити у паспортному сервісі в ДП «Документ» у Празі.

Віза тимчасового захисту в Чехії дає право у будь-який час відвідати або повернутися назад в Україну. Маючи тимчасовий захист, українці також мають право легально працювати в Чехії.

Якщо українці не хочуть оформяти тимчасовий захист, то можуть перебувати в Чехії 90 днів упродовж 180 днів. В такому разі треба оформити платне медичне страхування.

Що треба знати про житло і виплати для біженців

Якщо необхідно знайти тимчасове житло, можна звернутися до регіонального центру допомоги українцям з проханням про розміщення.

Прага не приймає біженців і направляє у менш завантажені населені пункти. Українців багато також в містах Брно та Плзень.

Українські біженці, які не працевлаштувалися, мають право на отриманням фінансової допомоги. За перший місяць виплачують 5000 крон (8600 грн) на людину в місяць за умови, що біженець не забезпечений безкоштовним проживання, харчування та основними засоби особистої гігієни. Наступні 5 місяців сума така сама — але треба довести, що немає доходів.

Із 7-го місяця сума допомоги змінюється: дитина до 18 років отримуватиме 3490 крон, дорослий — 4 860 крон.

Нагадаємо, що варто знати про ПДР та можливі штрафи за їх порушення:

1. Штраф за українське водійське посвідчення.Водії, прибувши у Чехію, мають замінити посвідчення, у разі невідповідності зразку, передбаченому Конвенцією про дорожній рух. Розмір штрафу за таке порушення — 25 тисяч крон (у перерахунку в гривню — близько 37 тисяч гривень) та заборона на керування автомобілем на один рік.

Довідка Finance.ua:

Чехія продовжила на рік дію правил щодо забезпечення житлом українських біженців.

Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових вакансій спеціально для українців.

Чехія закрила в’їзд російським туристам з 25 жовтня 2022 року. росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою — членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з 25 жовтня, не можуть в’їжджати на територію Чехії.



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