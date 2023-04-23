Тимчасовий захист у Чехії: що змінилось — Finance.ua

Тимчасовий захист у Чехії: що змінилось
Прихисток у Чехії отримали майже пів мільйона українців. Біженці продовжують обирати цю країну — у 2023 році на отримання тимчасового захисту подалися майже 30 тисяч українців.
Про е пише proukrainu.blesk.cz.
Куди звертатися після приїзду до Чехії
Після прибуття до Чехії з метою отримання тимчасового захисту слід повідомити міграційні органи Чехії про свій приїзд. Візу тимчасового захисту можна зробити в одному з регіональних центрів допомоги українцям (KACPU).
У цих центрах оформлюють візу тимчасового захисту терміном до 31 березня 2024 року, у разі потреби допомагають з пошуком житла, отриманням тимчасової матеріальної допомоги, надають безкоштовно медичне страхування на 150 днів. Всі послуги в цих центрах є безкоштовними.
Громадяни України, які прибувають до Чеської Республіки, зобов’язані упродовж 3 днів після приїзду повідомити про своє місце проживання Поліцію у справах іноземців.
Які документи треба мати для тимчасового захисту
Українських біженців у KACPU реєструють за будь-яким документом, що посвідчує особу, навіть протермінованим:
- закордонний паспорт;
- біометричний закордонний паспорт;
- біометрична ID-картка.
Якщо у біженців немає закордонного, внутрішнього паспорту, спершу треба звернутися до посольства України в Празі чи консульства України в Брно для оформлення тимчасового документу посвідчення особи.
У подальшому документи треба виготовити у паспортному сервісі в ДП «Документ» у Празі.
Віза тимчасового захисту в Чехії дає право у будь-який час відвідати або повернутися назад в Україну. Маючи тимчасовий захист, українці також мають право легально працювати в Чехії.
Якщо українці не хочуть оформяти тимчасовий захист, то можуть перебувати в Чехії 90 днів упродовж 180 днів. В такому разі треба оформити платне медичне страхування.
Що треба знати про житло і виплати для біженців
Якщо необхідно знайти тимчасове житло, можна звернутися до регіонального центру допомоги українцям з проханням про розміщення.
Прага не приймає біженців і направляє у менш завантажені населені пункти. Українців багато також в містах Брно та Плзень.
Українські біженці, які не працевлаштувалися, мають право на отриманням фінансової допомоги. За перший місяць виплачують 5000 крон (8600 грн) на людину в місяць за умови, що біженець не забезпечений безкоштовним проживання, харчування та основними засоби особистої гігієни. Наступні 5 місяців сума така сама — але треба довести, що немає доходів.
Із 7-го місяця сума допомоги змінюється: дитина до 18 років отримуватиме 3490 крон, дорослий — 4 860 крон.
Нагадаємо, що варто знати про ПДР та можливі штрафи за їх порушення:
1. Штраф за українське водійське посвідчення.Водії, прибувши у Чехію, мають замінити посвідчення, у разі невідповідності зразку, передбаченому Конвенцією про дорожній рух. Розмір штрафу за таке порушення — 25 тисяч крон (у перерахунку в гривню — близько 37 тисяч гривень) та заборона на керування автомобілем на один рік.
Довідка Finance.ua:
- Чехія продовжила на рік дію правил щодо забезпечення житлом українських біженців.
- Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових вакансій спеціально для українців.
- Чехія закрила в’їзд російським туристам з 25 жовтня 2022 року. росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою — членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з 25 жовтня, не можуть в’їжджати на територію Чехії.
Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду
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