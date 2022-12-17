Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових вакансій спеціально для українців, але є один нюанс — Finance.ua
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Чехія відкриває на військових заводах тисячі нових вакансій спеціально для українців, але є один нюанс

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Чехія відкриває тисячі робочих місць, на яких працюватимуть українці. Вакансії для наших громадян буде відкрито на військових заводах цієї країни. На них здійснюватимуть модернізацію і ремонт зброї, яку використовують ЗСУ, а також вироблятимуть нове озброєння.
Про це стало відомо з інтерв’ю заступника міністра оборони Чехії Томаша Копечни, яке він дав Чеському радіо.
Домовленість про те, що українці працюватимуть на військових заводах у Чехії, була досягнута ще в жовтні під час зустрічі Володимира Зеленського з чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою. Для цього на чеських підприємствах оборонного профілю відкриють тисячі нових вакансій, каже Копєчни.
Така робота буде обопільно вигідною як для українців, які отримають робочі місця та непоганий заробіток, так і для чеських роботодавців, яким хронічно бракує кваліфікованих фахівців на своїх підприємствах, вважає чеський чиновник.
За матеріалами:
Today.ua
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