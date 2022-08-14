Временная защита в ЕС: можно ли выезжать в Украину и на каких условиях — Finance.ua

Временная защита в ЕС: можно ли выезжать в Украину и на каких условиях
Украинцы под временной защитой в странах-членах Евросоюза могут свободно ездить в Украину и возвращаться назад.
Об этом сообщила Комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йогансон в интервью Европейской Правде.
«Каждый, кто получил защиту в ЕС, должен иметь право поехать домой, чтобы посетить родителей или семью, или с какой-либо другой целью», — отметила еврокомиссар.
Однако, по словам Йогансон, выезжающие в Украину на постоянное место жительства или на длительный промежуток времени должны сняться с регистрации временной защиты в компетентных органах страны пребывания.
Такая дерегистрация не будет лишать украинцев права на временную защиту: если это потребуется, переселенцы всегда смогут вернуться и зарегистрироваться в ЕС повторно.
Еврокомиссар также подтвердила случаи, когда на границе определенных европейских стран возникали проблемы с возвращением украинцев, но отметила, что Еврокомиссия над этим работает. По словам Йогансон, временная защита будет действовать, по меньшей мере, до марта 2024 года, однако может быть продлена.
Справка Finance.ua:
- в 2001 году Европейский Союз принял Директиву о временной защите. В ней предусматривались механизмы «быстрой» поддержки людей, спасающихся от войны;
- 4 марта этого года Совет ЕС единогласно принял исполнительное решение о введении временной защиты в связи с массовым въездом людей, прибывающих из Украины из-за войны войны;
- что предполагает временную защиту и как ее получить — мы рассказывали по ссылке.
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