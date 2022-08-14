Временная защита в ЕС: можно ли выезжать в Украину и на каких условиях — Finance.ua

Временная защита в ЕС: можно ли выезжать в Украину и на каких условиях Сегодня 13:42 — Личные финансы

Украинцы под временной защитой в странах-членах Евросоюза могут свободно ездить в Украину и возвращаться назад.

Об этом сообщила Комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йогансон в интервью Европейской Правде

«Каждый, кто получил защиту в ЕС, должен иметь право поехать домой, чтобы посетить родителей или семью, или с какой-либо другой целью», — отметила еврокомиссар.

Однако, по словам Йогансон, выезжающие в Украину на постоянное место жительства или на длительный промежуток времени должны сняться с регистрации временной защиты в компетентных органах страны пребывания.

Такая дерегистрация не будет лишать украинцев права на временную защиту: если это потребуется, переселенцы всегда смогут вернуться и зарегистрироваться в ЕС повторно.

Еврокомиссар также подтвердила случаи, когда на границе определенных европейских стран возникали проблемы с возвращением украинцев, но отметила, что Еврокомиссия над этим работает. По словам Йогансон, временная защита будет действовать, по меньшей мере, до марта 2024 года, однако может быть продлена.

Справка Finance.ua:

в 2001 году Европейский Союз принял Директиву о временной защите. В ней предусматривались механизмы «быстрой» поддержки людей, спасающихся от войны;

4 марта этого года Совет ЕС единогласно принял исполнительное решение о введении временной защиты в связи с массовым въездом людей, прибывающих из Украины из-за войны войны;

что предполагает временную защиту и как ее получить — мы рассказывали по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.