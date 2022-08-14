Временная защита в ЕС: можно ли выезжать в Украину и на каких условиях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Временная защита в ЕС: можно ли выезжать в Украину и на каких условиях

Личные финансы
4
Украинцы под временной защитой в странах-членах Евросоюза могут свободно ездить в Украину и возвращаться назад.
Об этом сообщила Комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йогансон в интервью Европейской Правде.
«Каждый, кто получил защиту в ЕС, должен иметь право поехать домой, чтобы посетить родителей или семью, или с какой-либо другой целью», — отметила еврокомиссар.
Однако, по словам Йогансон, выезжающие в Украину на постоянное место жительства или на длительный промежуток времени должны сняться с регистрации временной защиты в компетентных органах страны пребывания.
Такая дерегистрация не будет лишать украинцев права на временную защиту: если это потребуется, переселенцы всегда смогут вернуться и зарегистрироваться в ЕС повторно.
Еврокомиссар также подтвердила случаи, когда на границе определенных европейских стран возникали проблемы с возвращением украинцев, но отметила, что Еврокомиссия над этим работает. По словам Йогансон, временная защита будет действовать, по меньшей мере, до марта 2024 года, однако может быть продлена.

Справка Finance.ua:

  • в 2001 году Европейский Союз принял Директиву о временной защите. В ней предусматривались механизмы «быстрой» поддержки людей, спасающихся от войны;
  • 4 марта этого года Совет ЕС единогласно принял исполнительное решение о введении временной защиты в связи с массовым въездом людей, прибывающих из Украины из-за войны войны;
  • что предполагает временную защиту и как ее получить — мы рассказывали по ссылке.
По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.