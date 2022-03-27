Біженець чи переміщена особа під тимчасовим захистом: переваги і недоліки статусів — Finance.ua

Біженець чи переміщена особа під тимчасовим захистом: переваги і недоліки статусів

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Кілька мільйонів українців тимчасово виїхали до країн Європейського Союзу через війну. Експерти work.ua розповіли , що потрібно робити для отримання статусу біженця в ЄС, а що для тимчасового захисту.

Хто такі біженці та які переваги цього статусу?

Зазвичай вважається, що біженці — це люди, які покинули країну свого громадянства та постійного перебування через надзвичайні обставини, наприклад, війну. Але Конвенція про статус біженців 1951 року дає інше визначення.

біженцем є будь-яка особа, яка через цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою раси, віросповідання, громадянства, приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває поза межами країни своєї громадянської приналежності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким захистом унаслідок названих побоювань. Згідно з Конвенцією є будь-яка особа, яка через цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою раси, віросповідання, громадянства, приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває поза межами країни своєї громадянської приналежності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким захистом унаслідок названих побоювань.

Для отримання статусу біженця в ЄС потрібно приїхати в обрану країну та подати прохання про надання притулку і відповідні документи.

Термін розгляду прохання про надання притулку (оформлення статусу біженця) — шість місяців і більше.

Протягом періоду оформлення статусу будуть такі обмеження:

неможливість покинути країну, у якій оформлюється статус;

неможливість працювати та відкривати рахунки;

неможливість отримати матеріальну допомогу від держави, що приймає;

надання державою житла в центрі розміщення біженців.

Тобто, увесь цей час людина буде досить безпорадною, але отримає дах над головою, їжу та одяг.

Як зазначають експерти, біженцям надають житло у спеціальному поселенні. Тоді як ті, хто отримує тимчасовий захист, можуть розміститися в готелях та хостелах, які багато держав пропонують безплатно на деякий час, почати працювати та вільно переміщуватися між країнами ЄС. І отримують матеріальну допомогу одразу, як подадуть заяви на візи.

І ще один важливий мінус — немає ніякої гарантії, що вам нададуть статус біженця після розгляду документів.

Що значить «тимчасовий захист» у країнах Євросоюзу

У 2001-му році Європейський Союз ухвалив Директиву про тимчасовий захист. У ній передбачалися механізми «швидкої» підтримки людей, які рятуються від війни.

4 березня цього року Рада ЄС одноголосно ухвалила виконавче рішення про введення тимчасового захисту у зв’язку з масовим в’їздом людей, які прибувають з України через війну.

Директива про тимчасовий захист діє у всіх країнах-членах ЄС, крім Данії. Вона не застосовується в інших країнах Шенгенської зони (Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейні, Ісландії).

Що передбачає тимчасовий захист:

швидке отримання українцями візи з правом роботи строком на один рік з можливістю подовження;

отримання безплатної медичної допомоги;

доступ до освіти для дітей;

можливість відкрити банківський рахунок;

можливість повернутися до України в будь-який момент.

На додаток до всього цього можна отримати матеріальну допомогу, розмір якої окремо визначає кожна країна.

Люди, які отримають тимчасовий захист, зможуть вільно пересуватися між країнами ЄС.

Як отримати тимчасовий захист

Приїхавши до країни, де ви плануєте зупинитися, необхідно дізнатися, в якій установі ви можете подати документи для отримання тимчасового захисту. В багатьох країнах ЄС зараз організовано центри допомоги українцям, де ви в одному місці зможете розв’язати усі питання, пов’язані з переїздом:

подати анкети на отримання візи;

записати дітей до школи або дитсадка;

подати заяви на соціальну допомогу;

подати заяви на забезпечення житлом;

отримати відповіді на всі ваші запитання.

Важливо: усі ці блага будуть доступні тільки в тій країні, де ви оформите візу.

Отримати візу можна буде не тільки тим, у кого є біометричний закордонний паспорт. Це можливо навіть тільки з внутрішнім паспортом або свідоцтвом дитини про народження.

Європейська комісія на своєму сайті зібрала багато корисної інформації з приводу тимчасового захисту для українців.

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