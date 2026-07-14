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В Украине падают цены на голубику

Личные финансы
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В Украине падают цены на голубику
В Украине падают цены на голубику
Цены на голубику в Украине стремительно снижаются.
Об этом сообщают аналитики специализированного проекта EastFruit.

Какая цена

Только с конца прошлой рабочей недели цены на голубику в украинских хозяйствах снизились в среднем на 17%.
Сейчас производители реализуют основные партии ягоды по 300−400 грн/кг (6,75−8,99 долл./кг), тогда как еще неделю назад они не соглашались продавать голубику дешевле, чем по 380 грн/кг (8,54 долл./кг).
По словам производителей, удешевление голубики обусловлено сразу несколькими факторами. В первую очередь на рынке существенно выросло предложение, ведь большинство хозяйств начали массовый сбор урожая. Дополнительное давление на цены оказывает большое количество относительно недорогих сезонных фруктов и ягод, представленных сейчас на рынке.
В то же время, несмотря на нынешнее снижение цен, голубика в Украине все еще стоит в среднем на 37% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Участники рынка объясняют такую ​​разницу более низкой урожайностью ягоды в украинских хозяйствах, что стало следствием аномальных погодных условий во время ее созревания.

Цены на голубику в супермаркетах Украины

  • В АТБ ягоду продают по 498,95 грн/кг.
  • При этом в «Сильпо» голубику можно купить по 499 гривен за килограмм.
По материалам:
Finance.ua
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