В Киеве с 15 июля изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте Сегодня 11:11

В Киеве с 15 июля повысят цену на проезд в общественном транспорте

В Киеве с 15 июля вступят в силу новые тарифы на разовую поездку в коммунальном транспорте. Мэр Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение.

Об этом говорится в распоряжении на официальном портале КГГА.

Согласно документу стоимость одного разового билета на метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер будет составлять 30 гривен. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок.

В то же время предусмотрена система скидок за оптовое пополнение:

10−19 поездок — по 28,90 грн;

20−29 поездок — 27,80 грн;

30−39 поездок — 26,60 грн;

40−49 поездок — 25,50 грн;

50 поездок — 25,00 грн.

Отдельно устанавливается стоимость проездного билета с возможностью многократной пересадки в течение 90 минут с момента активации. Он обойдется в 60 гривен без учета стоимости самого носителя электронного билета.

Для тех, кто покупает долгосрочные проездные, тарифы таковы:

неограниченное количество поездок в месяц — 3656 грн (для физических и юридических лиц), 1828 грн для студентов, 914 грн для учащихся дневной формы обучения;

на вторую половину месяца вдвое дешевле;

лимитированные проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки будут стоить от 1088 до 2888 грн в зависимости от количества поездок и категории пассажира.

Также предусмотрены проездные на 24 часа — 375 грн, на 48 часов — 563 грн, на 72 часа — 750 грн.

Большинство пунктов распоряжения вступает в силу 15 июля. Но тариф на проездной билет за 60 гривен начнет действовать с 1 августа.

Отдельно в документе уточняется, что поездки, приобретенные до 14 июля 2026 г., остаются действительными до 14 сентября 2026 года. Неиспользованные до даты поездки автоматически перечислят в денежный эквивалент и зачислят на баланс носителя билета.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.