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В Киеве с 15 июля изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

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В Киеве с 15 июля повысят цену на проезд в общественном транспорте
В Киеве с 15 июля повысят цену на проезд в общественном транспорте
В Киеве с 15 июля вступят в силу новые тарифы на разовую поездку в коммунальном транспорте. Мэр Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение.
Об этом говорится в распоряжении на официальном портале КГГА.
Согласно документу стоимость одного разового билета на метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер будет составлять 30 гривен. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок.
В то же время предусмотрена система скидок за оптовое пополнение:
  • 10−19 поездок — по 28,90 грн;
  • 20−29 поездок — 27,80 грн;
  • 30−39 поездок — 26,60 грн;
  • 40−49 поездок — 25,50 грн;
  • 50 поездок — 25,00 грн.
Отдельно устанавливается стоимость проездного билета с возможностью многократной пересадки в течение 90 минут с момента активации. Он обойдется в 60 гривен без учета стоимости самого носителя электронного билета.
Для тех, кто покупает долгосрочные проездные, тарифы таковы:
  • неограниченное количество поездок в месяц — 3656 грн (для физических и юридических лиц), 1828 грн для студентов, 914 грн для учащихся дневной формы обучения;
  • на вторую половину месяца вдвое дешевле;
  • лимитированные проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки будут стоить от 1088 до 2888 грн в зависимости от количества поездок и категории пассажира.
Также предусмотрены проездные на 24 часа — 375 грн, на 48 часов — 563 грн, на 72 часа — 750 грн.
Большинство пунктов распоряжения вступает в силу 15 июля. Но тариф на проездной билет за 60 гривен начнет действовать с 1 августа.
Отдельно в документе уточняется, что поездки, приобретенные до 14 июля 2026 г., остаются действительными до 14 сентября 2026 года. Неиспользованные до даты поездки автоматически перечислят в денежный эквивалент и зачислят на баланс носителя билета.
По материалам:
Укрінформ
Киев
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