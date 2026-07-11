Что мешает украинкам строить капитал: главные барьеры и решения конференции VLASNA Сегодня 11:25

Главное из онлайн-конференции VLASNA

Только 8% украинок сегодня не считают финансовую независимость актуальной для себя. В то же время 18% уже предпринимают конкретные шаги для формирования собственного капитала, 29% готовы начать, но пока не знают как, а еще 23% в первую очередь сосредоточены на обеспечении финансовой стабильности.

Такие результаты эксклюзивного исследования Kantar Украина для VLASNA свидетельствуют о том, что запрос на финансовую независимость среди украинских женщин уже сформирован, однако многим не хватает знаний, практических инструментов и уверенности, чтобы перейти от намерений к действиям.

Именно этой теме была посвящена бесплатная онлайн-конференция VLASNA, которая состоялась 9 июля. В течение дня экспертки в сфере инвестиций, предпринимательства, карьерного развития, финансов и современных технологий делились практическими кейсами и опытом, которые помогают создавать капитал независимо от того, на каком этапе сегодня находится женщина.

Конференция показала, что путь к финансовой независимости не одинаков для всех. Для кого-то он начинается с первых инвестиций, для других — с запуска собственного бизнеса, а для третьих — с развития карьеры. Именно эти три направления стали основой программы конференции.

В этой статье мы собрали главные вызовы, которые обсуждались во время конференции, а также практические решения, которыми поделились спикерки.

Барьер № 1. Страх сделать первый шаг

Практически любые изменения начинаются со страха. Страха потерять деньги, ошибиться или начать что-то новое без гарантий успеха. Так, в блоке «Инвестиции» основательница Pro Invest Academy Наида Хотинская подчеркнула , что инвестирование начинается не с больших сумм или сложных финансовых инструментов. Оно начинается с решения взять ответственность за собственное финансовое будущее.

Ментор «Биржевого университета» Анна Гапа продемонстрировала, что первые инвестиции могут быть понятными даже для новичков, если двигаться постепенно, диверсифицировать портфель и мыслить долгосрочно.

В блоке «Собственное дело» Елена Борисова, CEO и владелица «Gastro Family», поделилась собственным опытом развития бизнеса и его масштабирования через франчайзинг. Ее главная мысль заключалась в том, что большие результаты появляются тогда, когда предприниматель перестает бояться масштабировать успешную модель.

Директор департамента международных операций «Укрпочты» Юлия Павленко, в свою очередь, рассказала, что выход на международные маркетплейсы сегодня доступен даже небольшим украинским производителям. Главное — чтобы малый и средний бизнес не боялся выходить за пределы локального рынка.

Не менее актуально тема страха звучала и в блоке о карьере. Во время своего выступления совладелица Global HR Solutions Анастасия Шевченко поделилась своими наблюдениями за тысячами женщин, которые недооценивают собственный опыт и не умеют говорить о своих сильных сторонах.

Она рассказала, из чего состоит самопрезентация, которая помогает уверенно представлять себя работодателям, клиентам и партнерам.

Карьерный консультант Ульяна Ходоровская продолжила эту тему, объяснив, почему женщины часто опасаются вести переговоры об условиях труда. Более того, она поделилась практическими инструментами, которые помогают вести переговоры уверенно и аргументированно.

Барьер № 2. Недостаток знаний и практических навыков

Даже самое сильное желание изменить свою финансовую жизнь часто сталкивается с простым вопросом: «С чего начать?» Именно нехватка практических знаний становится одним из главных барьеров на пути к изменениям.

Чтобы устранить нехватку знаний о том, как открыть брокерский счет, финансовый планер iPlan.ua Ульяна Гринчевская пошагово разобрала процесс его открытия и объяснила, на какие критерии стоит обратить внимание перед началом инвестирования.

Практическими знаниями поделились и экспертки других тематических блоков. Соосновательница WEB3-университета Learn to Earn Global Анна Пацан показала, как использовать инструменты ИИ для автоматизации повседневных задач, подготовки контента, анализа информации и повышения личной продуктивности.

Ведущая канала «Мы — Украина» Мария Скиба рассказала, как создавать контент, который привлекает внимание аудитории и помогает развивать личный бренд.

Барьер № 3. Игнорирование физических и эмоциональных потребностей

Даже когда страх преодолен, а необходимые знания уже получены, остается еще один важный барьер — внутренний ресурс. Постоянный стресс, переутомление, жизнь в условиях войны и необходимость одновременно совмещать работу, семью и личные дела часто приводят к тому, что на реализацию собственных целей просто не остается сил.

Поэтому в выступлении о балансе современной лидерки совладелица digital-агентства LOBODS Зоя Лобод подчеркнула, что женщине важно уметь определять свои приоритеты, управлять собственной энергией и регулярно проводить «самокоучинг», чтобы не терять фокус на том, что действительно важно.

Врач-психолог Алена Алексеева обратила внимание на то, что происходит с телом и психикой, когда мы долго «держимся». Она объяснила, как постоянное эмоциональное напряжение влияет на здоровье, работоспособность и способность принимать решения. Ее главная мысль заключалась в том, что заботиться о собственном физическом и эмоциональном состоянии необходимо, иначе можно забыть о профессиональном развитии и достижении любых целей.

Практическим продолжением этой темы стал мастер-класс Виктории Прудниковой «Аудиты жизни». Две участницы получили инструмент, который помогает честно оценить различные сферы жизни, определить, что забирает больше всего энергии, а что, наоборот, помогает двигаться вперед. Иногда первым шагом к изменениям становится не новый проект или инвестиция, а переосмысление собственных приоритетов.

Это лишь часть идей и практических советов, которые прозвучали во время конференции VLASNA. Программа была значительно шире и охватила больше практических кейсов, инструментов и опыта эксперток в сфере инвестиций, предпринимательства, карьеры, психологии и современных технологий.

Подробнее ознакомиться со всеми выступлениями можно в записи конференции по ссылке

Благодарим партнеров конференции

Проведение бесплатной конференции VLASNA стало возможным благодаря поддержке партнеров, которые разделяют идею развития финансовой грамотности, женского предпринимательства и профессионального роста украинских женщин.

Искренне благодарим генерального информационного партнера — благотворительный фонд «Твоя Опора» , а также золотого партнера — Биржевой Университет — за поддержку образовательных инициатив и популяризацию культуры инвестирования в Украине.

Академии Минфин и Отдельная благодарность партнерам конференции Pro Invest Academy Portmone , которые присоединились к организации мероприятия и помогли сделать качественный образовательный контент доступным для тысяч украинок.

Вместе мы создаем пространство, в котором женщины получают знания, вдохновение и практические инструменты для достижения финансовой независимости, развития собственного дела и успешной карьеры. Благодарим каждого партнера за доверие, поддержку и общее стремление менять будущее украинских женщин.

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