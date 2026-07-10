Від власної справи до франшизи: що потрібно знати жінці-підприємиці — поради від експертки Сьогодні 17:02

Засновниця та CEO GastroFamily Олена Борисова, shuba.life

Масштабування бізнесу через франчайзинг може допомогти уникнути багатьох дорогих помилок, однак перед цим ви маєте спитати себе: «Чи готові брати на себе додаткову відповідальність?».

Засновниця та CEO GastroFamily Олена Борисова під час конференції VLASNA, що відбулася 9 липня 2026 розповіла про аспекти масштабування бізнесу жінок-підприємиць — від власної справи до франчайзингової мережі. Запис конференції , що відбулася 9 липня 2026 розповіла про аспекти масштабування бізнесу жінок-підприємиць — від власної справи до франчайзингової мережі. Запис конференції за цим посиланням.

Що потрібно зробити перед масштабуванням

За словами Борисової, підприємиці часто думають про відкриття нових закладів або вихід на інші ринки, не визначившись із головним — чи справді вони хочуть масштабувати бізнес і яка його мета?

«Перше питання, яке я вважаю потрібно собі задати: навіщо мені це? Навіщо мені цей бізнес, чи навіщо мені масштабуватися? Тому що великий бізнес — це завжди про відповідальність. Масштабування — це завжди про відповідальність», — каже експертка.

Вона наголосила, що масштабування підходить не всім, і це абсолютно нормально. На її думку, не варто розширювати компанію лише тому, що так роблять інші.

Після визначення мети, за словами експертки, потрібно вибудувати стратегію розвитку, далі — систему управління, а вже потім переходити до реалізації конкретних кроків.

Крім того, вона закликала жінок-підприємиць періодично переосмислювати власні цілі.

Франчайзинг допомагає скоротити шлях до успішного бізнесу

Борисова назвала франчайзинг одним з інструментів масштабування. За її словами, це можливість працювати з бізнесом, який уже довів свою життєздатність, вивчити його фінансову модель, поспілкуватися з власником бренду та чинними партнерами.

«Франчайзинг — це про те, що є продукт, який вже на ринку став „лавмарком“. Який гарно працює. Ви можете на нього подивитися, поставити питання франшизеру, власнику про фінансову модель, про бізнес-модель, абсолютно всі питання. Франчайзинг — це про те, що є висока ймовірність, що цей бізнес буде вдалим», — розповіла експертка.

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Також експертка наголосила, що успішне партнерство неможливе без чітких домовленостей. На її думку, усі умови співпраці — з франчайзі, постачальниками чи орендодавцями — потрібно обговорювати та фіксувати ще на початку.

Також відкриття власної справи без досвіду часто обертається коштовними помилками, тоді як франшиза дозволяє уникнути значної частини ризиків.

Водночас підприємиця закликала не сприймати невдачі як поразку.

Тим, хто лише планує відкривати власну справу, вона радить спочатку попрацювати всередині бізнесу, щоб зрозуміти, чи дійсно хочеться бути підприємицею. Якщо ж досвіду немає, варто звернутися до консультантів або придбати франшизу, попередньо поспілкувавшись із франчайзером та чинними власниками закладів. За словами Борисової, статистично франчайзинг має значно вищі шанси на успіх, ніж створення бізнесу з нуля.

Люди стали головним ресурсом бізнесу

Окрему увагу Борисова приділила змінам, які відбулися в бізнесі за останні роки. Якщо до пандемії та повномасштабної війни компанія ставила на перше місце гостей, бо саме вони приносять гроші у бізнес, то зараз головною цінністю стали люди загалом — і працівники, і клієнти.

«Я вважаю, що наразі настав час людиноцентричного бізнесу, де люди на першому місці», — каже Борисова.

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За її словами, через кадровий дефіцит компанії дедалі частіше беруть на роботу людей без досвіду, пропонують гнучкіші умови співпраці та навіть змінюють підходи до виплати заробітної плати.

«Ми максимально робимо все для людей, розуміючи, що люди — це головний наш ресурс», — пояснила вона.

Не всі формати для масштабування

Під час виступу Борисова також звернула увагу, що далеко не всі формати підходять для масштабування. Деякі заклади побудовані навколо атмосфери, людей чи конкретного місця, тому перенести їх в інше місто або країну практично неможливо.

Водночас вона переконана, що підприємцям не варто боятися відкривати власну справу. За її словами, «Бізнес — це не страшно. Відповідально, але не страшно».

На завершення Борисова закликала підприємиць більше працювати над розумінням власних мотивів, адже саме це допомагає ухвалювати правильні рішення.

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