День фінансів: банкнота в 2 тис. грн, план розвитку цивільної авіації, водійські посвідчення після вступу в ЄС Сьогодні 17:45

П’ятниця, 10 липня. НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2000 грн, розмір та тривалість виплат по безробіттю пропонують змінити, а цивільну авіацію України хочуть адаптувати до стандартів ЄС.

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Нова банкнота

Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Нову купюру введуть в обіг 4 вересня — у день пам’яті Василя Стуса. На лицьовому боці купюри буде розміщено портрет поета, а праворуч — його підпис. У Національному банку пояснили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень пов’язане з необхідністю оптимізації готівкового обігу та логістичних процесів.

Банкнота вшановує Василя Стуса — українського поета-шістдесятника, політв’язня срср, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст.

Безкоштовні пробні підписки

Мільйони людей щодня оформлюють безкоштовні пробні підписки на фільми, музику чи програми. Однак після завершення тестового періоду багато хто починає платити автоматично, навіть не помітивши моменту переходу на платний тариф. Finance.ua дослідив, які механізми стоять за безкоштовними пробними підписками та як користувачі нерідко потрапляють у пастку автоматичних списань:

Стратегія розвитку цивільної авіації

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки до відновлення авіасполучення. Документ передбачає довгострокове планування розвитку галузі та є частиною євроінтеграційних зобов’язань України й адаптації транспортної системи до стандартів Європейського Союзу.

Водночас наразі питання відкриття повітряного простору не розглядається через безпекову ситуацію та триваючі масовані атаки росії.

Зі свого боку заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив , що Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3−5 місяців після створення необхідних безпекових умов.

Виплати по безробіттю

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам ухвалити за основу законопроєкт, який передбачає збільшення максимальної тривалості виплати допомоги по безробіттю до 180 календарних днів, а також підвищення її максимального розміру до 150% мінімальної заробітної плати.

У багатьох українців після запуску базової соціальної допомоги виникло запитання, чи вплине її оформлення на вже призначені державні виплати. Одне з найпоширеніших — чи можна одночасно отримувати допомогу по безробіттю та базову соціальну допомогу. Детально про це розповідаємо за посиланням

Водійські посвідчення після вступу в ЄС

Кабмін ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія. Згідно зі змінами, право на керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В та ВЕ надаватиметься на 15 років. Право на керування транспортними засобами категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та Т надаватиметься строком на 5 років. Водночас українські посвідчення водія, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу.

Ринок гривневих депозитів у липні

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв прогнозує , що гривневі депозити у другій половині липня залишатимуться одним із основних інструментів для збереження заощаджень. Банки наразі не мають передумов для суттєвої зміни депозитних ставок, а ситуація на валютному ринку не створює ризиків для прибутковості вкладів.

Атака на Вишневе

У ніч проти 6 липня росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Найбільше у Київській області постраждало Вишневе. Президент України Володимир Зеленський повідомив , що внаслідок удару було уражено склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому».

Він зазначив, що вже отримав всю інформацію щодо події від СБУ, МВС та Офісу генпрокурора. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Ціни на продукти знижуються

У червні ціни в Україні дещо знизилися порівняно з попереднім місяцем. Найбільше за місяць подешевшали яйця, одяг і взуття. За даними Держстату, в річному вимірі інфляція становила 7,2%, а базова інфляція — 8,1%. За перше півріччя ціни в Україні зросли на 5,7%.

«Увійти в IT» без досвіду

Попри високу конкуренцію, IT-сфера залишається однією з найпривабливіших для тих, хто планує змінити професію. Із посиланням на robota.ua ділимося п’ятьма основними кроками, які допоможуть новачкам підготуватися до старту кар’єри в IT та уникнути типових помилок.

Як свідчать результати дослідження компанії Gradus, індекс лояльності співробітників (eNPS) в Україні залишається у від’ємній зоні, а його рівень суттєво відрізняється залежно від регіону. Лише 26% опитаних працівників готові рекомендувати свою компанію як хороше місце роботи.

Від власної справи до франшизи

Засновниця та CEO GastroFamily Олена Борисова під час конференції VLASNA розповіла , що потрібно знати жінці-підприємиці. Масштабування бізнесу через франчайзинг може допомогти уникнути багатьох дорогих помилок, однак перед цим ви маєте спитати себе: «Чи готові брати на себе додаткову відповідальність?»

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