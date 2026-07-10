«Безкоштовний» пробний період: як компанії заробляють на вашій забудькуватості Сьогодні 09:50

Підписка на Netflix

Мільйони людей щодня оформлюють безкоштовні пробні підписки на фільми, музику чи програми. Однак після завершення тестового періоду багато хто починає платити автоматично, навіть не помітивши моменту переходу на платний тариф.

Finance.ua дослідив, які механізми стоять за безкоштовними пробними підписками та як користувачі нерідко потрапляють у пастку автоматичних списань.

Один крок до платної підписки

Безкоштовний пробний період або Free Trial — можливість користуватися сервісом без оплати протягом певного часу. Найчастіше він триває від кількох днів до місяця.

Таку модель використовують багато популярних платформ:

Netflix

Spotify

YouTube Premium

Canva Pro

Adobe Creative Cloud

Схожі пропозиції можна знайти й серед сервісів, якими активно користуються українці — від онлайн-кінотеатрів до програм для роботи та навчання.

На перший погляд здається, що компанія просто дарує доступ до свого продукту. Насправді безкоштовний період є частиною продуманої стратегії залучення клієнтів.

Чому компанії готові працювати без прибутку перші 30 днів

Запуск безкоштовного тесту виглядає як втрата грошей. Людина користується сервісом, але нічого не платить.

Проте компанії розраховують на так звану конверсію — перехід частини користувачів на платні тарифи після завершення тестового періоду.

Умовно зі 100 людей, які зареєструвалися на пробний доступ, від 20 до 40 можуть залишитися платними клієнтами. Особливо якщо сервіс чи послуга їм сподобається.

Окреме джерело доходу пов’язане з автоматичним продовженням підписки. Багато користувачів:

не пам’ятають дату завершення тесту;

не читають умови користування;

відкладають скасування на потім.

У результаті система автоматично списує оплату за наступний місяць користування.

Чому відмовитися від сервісу складніше, ніж здається

Після кількох тижнів використання людина звикає до сервісу. Музика без реклами, фільми у високій якості чи додаткові функції програм швидко стають частиною щоденної рутини.

Економісти Річард Талер і Даніель Канеман описували явище, відоме як ефект володіння. Люди починають цінувати те, чим уже користуються, навіть якщо раніше не вважали це необхідним.

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Працює і звичайна сила звички. Якщо користувач щодня слухає музику, переглядає серіали, зберігає файли в хмарі, працює з документами, то відмова від сервісу часто викликає дискомфорт.

Додається ще один фактор — прокрастинація. Багато людей відкладають скасування підписки, думаючи: «Зроблю це завтра». Але іноді завтра настає вже після автоматичного списання коштів.

Пастки в інтерфейсі: як працюють темні патерни

У сфері цифрових сервісів давно використовується поняття <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9EYXJrX3BhdHRlcm 4 /dXRtX3NvdXJjZT1jaGF0Z3B0LmNvbSI==>Dark Patterns або «Темні патерни».

Термін запропонував британський дослідник Гаррі Бріналл для опису дизайнерських рішень, які підштовхують користувача до вигідних для компанії дій.

Найпоширеніші приклади:

Автоматичне продовження підписки

Після завершення тестового періоду система самостійно активує платний тариф і списує кошти.

Приховані умови

Інформація про майбутню оплату може бути зазначена дрібним шрифтом або розміщена в розділах, які користувачі рідко відкривають.

Складна процедура відмови

Оформити підписку часто можна за один клік. Для її скасування іноді доводиться проходити кілька сторінок налаштувань і підтверджень.

Маніпулятивні повідомлення

Перед відмовою від сервісу користувач може побачити повідомлення на кшталт:

«Ви втратите всі переваги»;

«Ваш доступ буде обмежений»;

«Ви впевнені, що хочете піти?»

Такі повідомлення створюють психологічний тиск і можуть впливати на рішення людини.

Маленькі суми, які непомітно перетворюються на великі витрати

Одним із головних джерел доходу для багатьох сервісів залишаються забуті підписки.

Людина може місяцями оплачувати доступ до платформи, якою майже не користується, особливо якщо сума підписки невелика.

Ще одна особливість полягає в тому, що дрібні платежі здаються незначними для загального бюджету.

Наприклад:

Підписка коштує 100 гривень на місяць. За рік це вже 1200 гривень. Якщо таких сервісів кілька, сума стає ще більшою.

Крім грошей компанії отримують і цінну інформацію про користувачів:

електронні адреси;

статистику використання;

дані про поведінку в сервісі;

інформацію про інтереси та вподобання.

Ці дані допомагають покращувати рекламні кампанії та збільшувати продаж.

Регулятори почали посилювати правила для цифрових сервісів

У різних країнах питання автоматичних підписок дедалі частіше потрапляє в поле зору регуляторів.

Основні вимоги, які просувають регулятори:

зрозумілі умови користування;

повідомлення про завершення тестового періоду;

проста процедура скасування;

заборона оманливих елементів інтерфейсу.

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Мета таких змін — зробити процес оформлення та припинення підписки однаково простим для користувача.

Три хвилини уваги можуть заощадити десятки доларів

Експерти радять перевіряти умови ще до оформлення пробного доступу.

Перед реєстрацією варто:

уважно читати правила користування;

перевіряти дату завершення тестового періоду та вартість майбутньої підписки.

Після активації сервісу рекомендують:

встановити нагадування в календарі;

записати дату списання коштів та періодично перевіряти банківські виписки.

Для додаткової безпеки користувачі можуть використовувати віртуальні картки, встановлювати ліміти на платежі та скасовувати підписку одразу після активації тестового періоду, якщо сервіс дозволяє зберегти доступ до його завершення.

Безкоштовні пробні періоди рідко є справді безкоштовними. Багато компаній використовують психологічні механізми, автоматичне продовження підписки та складні процедури скасування, щоб перетворити забудькуватих користувачів на постійних платних клієнтів. Тож, вище описаний підхід допоможе контролювати витрати та уникати несподіваних списань після завершення безкоштовного доступу.

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