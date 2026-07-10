«Безкоштовний» пробний період: як компанії заробляють на вашій забудькуватості
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Мільйони людей щодня оформлюють безкоштовні пробні підписки на фільми, музику чи програми. Однак після завершення тестового періоду багато хто починає платити автоматично, навіть не помітивши моменту переходу на платний тариф.
Finance.ua дослідив, які механізми стоять за безкоштовними пробними підписками та як користувачі нерідко потрапляють у пастку автоматичних списань.
Один крок до платної підписки
Безкоштовний пробний період або Free Trial — можливість користуватися сервісом без оплати протягом певного часу. Найчастіше він триває від кількох днів до місяця.
Таку модель використовують багато популярних платформ:
Netflix
Spotify
YouTube Premium
Canva Pro
Adobe Creative Cloud
Схожі пропозиції можна знайти й серед сервісів, якими активно користуються українці — від онлайн-кінотеатрів до програм для роботи та навчання.
На перший погляд здається, що компанія просто дарує доступ до свого продукту. Насправді безкоштовний період є частиною продуманої стратегії залучення клієнтів.
Чому компанії готові працювати без прибутку перші 30 днів
Запуск безкоштовного тесту виглядає як втрата грошей. Людина користується сервісом, але нічого не платить.
Проте компанії розраховують на так звану конверсію — перехід частини користувачів на платні тарифи після завершення тестового періоду.
Умовно зі 100 людей, які зареєструвалися на пробний доступ, від 20 до 40 можуть залишитися платними клієнтами. Особливо якщо сервіс чи послуга їм сподобається.
Окреме джерело доходу пов’язане з автоматичним продовженням підписки. Багато користувачів:
не пам’ятають дату завершення тесту;
не читають умови користування;
відкладають скасування на потім.
У результаті система автоматично списує оплату за наступний місяць користування.
Чому відмовитися від сервісу складніше, ніж здається
Після кількох тижнів використання людина звикає до сервісу. Музика без реклами, фільми у високій якості чи додаткові функції програм швидко стають частиною щоденної рутини.
Економісти Річард Талер і Даніель Канеман описували явище, відоме як ефект володіння. Люди починають цінувати те, чим уже користуються, навіть якщо раніше не вважали це необхідним.
Мета таких змін — зробити процес оформлення та припинення підписки однаково простим для користувача.
Три хвилини уваги можуть заощадити десятки доларів
Експерти радять перевіряти умови ще до оформлення пробного доступу.
Перед реєстрацією варто:
уважно читати правила користування;
перевіряти дату завершення тестового періоду та вартість майбутньої підписки.
Після активації сервісу рекомендують:
встановити нагадування в календарі;
записати дату списання коштів та періодично перевіряти банківські виписки.
Для додаткової безпеки користувачі можуть використовувати віртуальні картки, встановлювати ліміти на платежі та скасовувати підписку одразу після активації тестового періоду, якщо сервіс дозволяє зберегти доступ до його завершення.
Безкоштовні пробні періоди рідко є справді безкоштовними. Багато компаній використовують психологічні механізми, автоматичне продовження підписки та складні процедури скасування, щоб перетворити забудькуватих користувачів на постійних платних клієнтів. Тож, вище описаний підхід допоможе контролювати витрати та уникати несподіваних списань після завершення безкоштовного доступу.