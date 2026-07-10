У Вишневому був склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому» — Зеленський Сьогодні 10:29

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару у Вишневому Київської області було уражено склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому».

Про це глава держави заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає Українська правда.

За словами президента, внаслідок удару постраждала велика кількість людей, є загиблі та поранені.

«Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог уразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат», — заявив Зеленський.

Відкрито кримінальне провадження

Він повідомив, що вже отримав всю інформацію щодо події від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

«Люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І безумовно будуть звільнення в „Укроборонпромі“, тому що склад був одного з підприємств „Укроборонпрому“», — зазначив президент.

Що відомо про атаку на Вишневе

У ніч проти 6 липня росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало Вишневе.

Внаслідок влучань і численних пожеж знищено забудову на п’ятьох вулицях. У зоні ураження опинилися понад 200 приватних будинків, значна частина з яких зазнали пошкоджень або були зруйновані. Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів рятувальники проводили евакуацію мешканців.

Попереднє обстеження показало, що пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків. У багатоповерхівках вибито 1692 вікна, а ще 65 звернень надійшло від представників бізнесу, чиє майно постраждало через атаку.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та розвідці з’ясувати всі обставини вибухів у Вишневому.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Лиховій заявив , що об’єкт, де сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України.

Кабінет Міністрів доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Українська правда За матеріалами:

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