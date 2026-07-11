Дроновая дипломатия: как Украина спасает Ближний Восток от иранских «Шахедов» Сегодня 14:23

ЕС помогает Украине деньгами! Почти 4 миллиарда евро выделили на дроны

Украинские беспилотники уже изменили правила ведения современной войны, полностью парализовав тыл врага и уничтожив ключевые российские НПЗ. Однако сейчас отечественная дроновая индустрия выходит на принципиально новый мировой уровень. Евросоюз выделяет Украине первый грандиозный транш в размере 3,9 млрд евро исключительно на закупку беспилотных систем и укрепление оборонно-промышленного потенциала.

В новом видео рассказываем , как опыт украинских инженеров помогает странам Персидского залива защищаться от иранских «шахедов» и почему дорогие системы Patriot оказались неэффективными против дешевых БПЛА.

Сколько средств выделил ЕС для наших дронов

3 миллиарда 900 миллионов евро предоставит Украине Еврокомиссия. Это первый транш из 6 миллиардов евро, предназначенных специально для закупки беспилотников.

В Евросоюзе уточнили, что дальнейшие платежи будут осуществлены в ближайшие дни — до полного покрытия первого транша на дроны, согласно платежным запросам Украины.

Чтобы понять масштаб, этот транш является частью значительно большего займа. ЕС выделяет Украине кредит в поддержку в размере 90 миллиардов евро. Он разделен на две части: 30 миллиардов евро бюджетной помощи и 60 оборонной поддержки — и все это в течение этого и следующего года.

Только в текущем 2026 году из этих 60 миллиардов оборонных почти половину выделяют в поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины. Выплаты будут покрывать не только закупки беспилотников, но и боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны.

То есть речь идет не о разовой помощи, а о системном долгосрочном финансировании, охватывающем всю оборонную цепочку — от дрона до ракеты.

Дроновая дипломатия

По информации The Guardian, до конца 2026 года Украина планирует заключить крупные оборонные соглашения по меньшей мере с семью государствами. Среди подписавшихся соглашений — не только союзники по НАТО. Три соглашения подписаны со странами Ближнего Востока. Еще одна — с Азербайджаном. И две — с членами НАТО: Латвией и Литвой.

Особый интерес к украинским разработкам возник после атак иранских дронов Shahed в регионе Персидского залива. Военные эксперты пришли к выводу, что применение дорогих систем Patriot против дешевых беспилотников экономически невыгодно, поэтому растет спрос на дроны-перехватчики и соответствующие технологии.

Украина предлагает не просто железо. Она предлагает целую экосистему: опыт, знания, компоненты, системы обнаружения и управления. Именно это явилось главной ценностью для партнеров.

Детальнее о том, как Украина спасает Ближний Восток от иранских «Шахедов», рассказываем в видео:

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