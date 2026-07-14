Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.
Соглашение было подписано еще в 2022 году
Законопроект № 0340 в Верховную Раду внес Кабинет Министров.
Документ должен завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое было подписано 3 февраля 2022 года в Киеве.
Турция ратифицировала соглашение 2 августа 2024 года.
Украинский бизнес получит доступ к одному из крупнейших рынков региона
Как уточнил вице-премьер-министр Тарас Качка, теперь украинский бизнес получает время и возможности освоить один из крупнейших рынков региона, а Украина сможет подойти к членству в ЕС уже с экспортным опытом, налаженными партнерствами и логистикой.
Главное в соглашении, по словам Качки, — это тарифный сигнал для развития перерабатывающей промышленности.
«Сейчас 77% нашего экспорта в Турцию составляют зерновые и подсолнечное масло. Это преимущественно сырье, которое Турция перерабатывает на своей территории. Соглашение снимает барьеры именно для продукции переработки: пищевых продуктов, кормовых концентратов, масличной продукции более глубокого передела. Продукция, производимая в Украине, заходит на турецкий рынок без пошлины. Это весомый аргумент инвестировать в переработку именно в Украине», — отметил Качка.
Второе важное измерение ратификации соглашения — европейское. Она предусматривает применение положения обновленной Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. Украинские производители могут использовать турецкие материалы и комплектующие и сохранять преференциальное происхождение продукции для экспорта в ЕС.