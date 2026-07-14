Единый взнос: за первое полугодие уплачено 370,7 млрд грн
В январе — июне 2026 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 370,7 млрд гривен.
Это на 56,1 млрд грн или на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было уплачено 314,6 млрд гривен.
Стабильный рост поступлений единого взноса свидетельствует о положительной динамике легальной занятости и ответственном отношении плательщиков к исполнению своих обязанностей.
Основные показатели единого взноса:
- — 1902,34 гривен в месяц (8647 гривен минимальный страховой взнос x 22%);
- — максимальный страховой взнос — 38 046,80 гривен: 22% от 20 минимальных заработных плат (172 940 гривен).
Единый взнос — основной источник наполнения фондов социального страхования. За счет этих средств обеспечивается финансирование пенсионных выплат, пособий по временной нетрудоспособности, страховых выплат при несчастных случаях на производстве, а также других социальных гарантий, определенных законодательством.
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