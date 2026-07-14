0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нацбанке рассказали, рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5 000 грн

Казна и Политика
106
Новые 2 000 грн
Новые 2 000 грн
Национальный банк Украины с 4 сентября вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 гривен. При принятии решения о введении банкнот более высоких номиналов, прежде всего, учитываются экономические факторы и модели, которые используют центральные банки других стран.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Национальный банк готов приступить к подкреплению банков новыми банкнотами с 4 сентября. В этот день банки смогут получить от регулятора и выдавать своим клиентам.
Регулятор объяснил, рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5 000 грн, и почему предпочли 2 000 грн.
«Рассматривая вопрос введения банкнот более высоких номиналов, прежде всего Национальный банк принимает во внимание экономические факторы и модели, которые используют центральные банки. В настоящее время оптимальным самым высоким номиналом для нашей страны является 2 000 гривен», — сказано в сообщении Нацбанка.
Место для вашей рекламы

Нужно ли перенастраивать банкоматы и терминалы

Национальный банк представил новую банкноту за два месяца до ее введения в обращение, чтобы банки и небанковские финансовые учреждения успели настроить оборудование для ее приема и выдачи. В частности, банкоматы, платежные терминалы и комплексы самообслуживания.
Для этого НБУ бесплатно предоставит техническую возможность банкам, инкассаторским компаниям, а также компаниям, занимающимся настройкой и сервисным обслуживанием оборудования, провести необходимые работы по адаптации техники для сортировки и обработки наличных денег.

Сколько банкнот напечатают

В НБУ отметили, что печать новых банкнот становится возможной только после снятия грифа секретности, что происходит во время официальной презентации нового номинала.
Изготовление банкнот будет производиться в соответствии с производственным планом Банкнотно-монетного двора Национального банка, в частности для замены изношенных банкнот других номиналов.
Регулятор планирует напечатать такое количество банкнот номиналом 2000 гривен, которое будет необходимо для первоочередного ввода их в обращение. По предварительным оценкам, речь идет о нескольких миллионах банкнот.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что новую купюру введут в обращение 4 сентября — в день памяти Василия Стуса. Банкнота будет содержать не менее 20 современных элементов защиты, что должно усилить ее защиту от подделки. Введение банкноты номиналом в 2000 гривен связано с необходимостью оптимизации наличного обращения и логистических процессов.
Как объяснял регулятор, введение в обращение новой банкноты номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране. Новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов. Выход новой банкноты 2000 гривен будет производиться исключительно за счет их обмена на безналичные деньги или на банкноты других номиналов. Соответственно, денег больше не станет, а влияния на инфляцию не будет.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГривнаДеньгиНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems