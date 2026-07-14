В Нацбанке рассказали, рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5 000 грн Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Новые 2 000 грн

Национальный банк Украины с 4 сентября вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 гривен. При принятии решения о введении банкнот более высоких номиналов, прежде всего, учитываются экономические факторы и модели, которые используют центральные банки других стран.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Национальный банк готов приступить к подкреплению банков новыми банкнотами с 4 сентября. В этот день банки смогут получить от регулятора и выдавать своим клиентам.

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Регулятор объяснил, рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5 000 грн, и почему предпочли 2 000 грн.

«Рассматривая вопрос введения банкнот более высоких номиналов, прежде всего Национальный банк принимает во внимание экономические факторы и модели, которые используют центральные банки. В настоящее время оптимальным самым высоким номиналом для нашей страны является 2 000 гривен», — сказано в сообщении Нацбанка.

Нужно ли перенастраивать банкоматы и терминалы

Национальный банк представил новую банкноту за два месяца до ее введения в обращение, чтобы банки и небанковские финансовые учреждения успели настроить оборудование для ее приема и выдачи. В частности, банкоматы, платежные терминалы и комплексы самообслуживания.

Для этого НБУ бесплатно предоставит техническую возможность банкам, инкассаторским компаниям, а также компаниям, занимающимся настройкой и сервисным обслуживанием оборудования, провести необходимые работы по адаптации техники для сортировки и обработки наличных денег.

Сколько банкнот напечатают

В НБУ отметили, что печать новых банкнот становится возможной только после снятия грифа секретности, что происходит во время официальной презентации нового номинала.

Изготовление банкнот будет производиться в соответствии с производственным планом Банкнотно-монетного двора Национального банка, в частности для замены изношенных банкнот других номиналов.

Регулятор планирует напечатать такое количество банкнот номиналом 2000 гривен, которое будет необходимо для первоочередного ввода их в обращение. По предварительным оценкам, речь идет о нескольких миллионах банкнот.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что новую купюру введут в обращение 4 сентября — в день памяти Василия Стуса. Банкнота будет содержать не менее 20 современных элементов защиты, что должно усилить ее защиту от подделки. Введение банкноты номиналом в 2000 гривен связано с необходимостью оптимизации наличного обращения и логистических процессов.

Как объяснял регулятор, введение в обращение новой банкноты номиналом в 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране. Новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов. Выход новой банкноты 2000 гривен будет производиться исключительно за счет их обмена на безналичные деньги или на банкноты других номиналов. Соответственно, денег больше не станет, а влияния на инфляцию не будет.

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